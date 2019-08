Heinrich Vogelers politische Seite steht im Mittelpunkt der Theaterproduktion „Kommune Barkenhoff“, die am Donnerstag in der voll besetzten Bötjerschen Scheune in Worpswede Premiere feierte. Das Stück von Oliver Peukers Cosmos Factory läuft dort bis zum 11. August täglich um 20 Uhr. Größtenteils anhand von Originalzitaten und ergänzt um choreografisches Theater und Musik verhandelt das Stück die Utopien eines neuen gesellschaftlichen Miteinanders. Momente des Kommunismus und Anarchismus trafen in den 1920er-Jahren auf frühe Versuche einer alternativen Landwirtschaft und Selbstversorgung inmitten der früheren Idylle des Barkenhoffs.

Eine ausführliche Rezension erscheint am Sonnabend im Kulturteil unserer Hauptausgabe.