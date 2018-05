Heimspiel für Revolverheld: Am Sonntag trat die Band in der Music Hall in Worpswede auf. (Maximilian von Lachner)

Die Zeichen stehen auf Rückbesinnung. Schon immer haben Revolverheld gerne ein Lied auf erst kurz, inzwischen länger vergangene Jugendtage gesungen. Mit so einer latent sentimentalen Rückschau namens "Immer noch fühlen" beginnt ihr neues Album "Zimmer mit Blick" und auch ihr Auftritt in der Worpsweder Music Hall. Natürlich bietet die Location für Sänger Johannes Strate reichlich Grund zur Rückschau: Hier erfuhr der "Worpsweder Jung" seine musikalische Sozialisation und kann so viele Geschichten erzählen aus einer Zeit, als er noch selber Fan und nicht der Star war.

Denn letzteres ist er heute ohne Frage, seine Band ist auf den größten Bühne der Republik zu Hause und gönnt sich nun einfach mal den Luxus, wieder mal ein Dutzend Konzerte in kleinem Rahmen zu spielen. Die rund 500 Karten für die Worpsweder Show waren laut Strate in 90 Sekunden ausverkauft und Live-Umfragen während der Show zeigen: Die wenigsten davon gingen an Einheimische.

Neue Lieder sind noch poppiger

So also erleben vor allem überzeugte Anhänger mit, wie sich die Band nach dem triumphalen Spektakel ihrer "MTV Unplugged in drei Akten"-Shows von 2016 neu erfindet. Sie tut das überzeugend, allerdings auch ziemlich vorhersehbar. Die neuen Hymnen sind noch ein weniger poppiger als die alten, hier und da vielleicht ein bisschen nachdenklicher. Die Gitarren sind weniger stürmisch, die Beats und Synthesizer docken bei aktuellen Trends an.

Etwaige inhaltliche Widersprüche, die man durchaus beim Vergleich neuerer Werke und einem alten Hit wie "Ich werde nie erwachsen" konstruieren könnte, wischt die Band mit einem Lächeln von der Bühne. Ohne Frage sind die Musiker erwachsen geworden und vor allem sind sie hoch professionell, aber sie nehmen ihren "Jugendsünden" achselzuckend mit.

Revolverheld will aus seiner Rolle ausbrechen

Revolverheld sind ein gigantisches Popunternehmen, darüber kann eine solche Klubtour nicht hinwegtäuschen – und soll es vermutlich auch gar nicht. Sie zeigt aber auch, dass die Band aus der vorgegebene Rolle immer mal ausbrechen will, so wie sie es beispielsweise auch mit einer absichtlich verhunzten Version von "Ich lass für dich das Licht an" bei Jan Böhmermann tat.

Allen voran Johannes Strate genießt spürbar die spontanen Monologe, erzählt von seinem Sohn und seinen Eltern, seinem ersten Auto und einem legendären Auftritt von Alannah Myles an selber Stelle vor rund 20 Jahren. Er verliert immer mal wieder den Faden dabei oder blödelt mit Gitarrist Kristoffer Hünecke. Kritische Töne gibt es keine, dafür ein paar Beteuerungen, bei denen auch dem Sänger auffällt, sie könnten etwas sehr "hippiemäßig" rüberkommen.

In den Zugaben nimmt Strate nicht nur ein Bad in der Menge, sondern singt auf der Theke stehend am gegenüberliegenden Ende des Saals weiter, nicht ohne eine Runde für die Umstehenden auszugeben. Nicht dass es nötig gewesen wäre, aber er sammelt in seinem Heimatdorf weiter Sympathiepunkte. Dass auch die Songs in diesem mittlerweile ungewohnten Maßstab funktionieren, ist ebenso weniger überraschend.

Natürlich ist eine gehörige Portion Kitsch dabei, wenn Konfettiregen auf die Fans niedergeht oder diese den Saal mit ihren Handylampen ausleuchten. Aber für solche Momente sind sie schließlich gekommen, und lange darüber nachdenken, ob sich das lohnen würde, mussten sie angesichts der Vorverkaufsdauer offenbar nicht.