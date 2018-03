Revolverheld bei ihrem Tourauftakt in der Bremer ÖVB-Arena 2016. (Frank Thomas Koch)

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Worpsweder Music Hall seit Langem ein Konzert mit Revolverheld gewünscht hat. Nachdem Sänger Johannes Strate 2012 bereits einmal mit einem Solo-Programm in seinem Heimatort auftrat, kommt er jetzt mit seinen Bandkollegen dorthin zurück, wo er aufwuchs und seine ersten musikalischen Gehversuche machte. Das Konzert mit einem Besuch zu Hause zu verbinden legt auch der Termin nahe: Am Muttertag, Sonntag, 13. Mai, spielt Revolverheld ab 20 Uhr in der Music Hall. Die Eintrittskarten zum Preis von 30 Euro sind ab Montag, 12. März, 10 Uhr im Vorverkauf ausschließlich über die bandeigene Webseite www.revolverheld.de erhältlich und dürften allen Erwartungen nach in kürzester Zeit ausverkauft sein. Am 13. April erscheint das neue Album "Zimmer mit Blick", im Monat darauf geht Revolverheld auf Clubtour. Den letzten Auftritt der Band in der Region verfolgten rund 14.000 Besucher in der Bremer ÖVB Arena vor zwei Jahren.