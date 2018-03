Revolverheld gehen wieder auf Tour. Die Karten sind begehrt. (dpa)

Wie lange es exakt gedauert hat, bis das letzte Ticket für das Revolverheld-Konzert am Sonntag, 13. Mai, in der Music Hall verkauft war, lässt sich schwer sagen. Fakt ist, um 10 Uhr begann am Montag der Vorverkauf für die Clubtour und spätestens um 10.10 Uhr waren alle Tickets für die Show in Worpswede, Heimatort von Sänger Johannes Strate, vergriffen.

Vermutlich ging es sogar noch schneller, jedoch war allem Anschein nach der Server dem Ansturm der Musikliebhaber nicht gewachsen. Fans berichteten von Warteschleifen, in denen zeitweise bis zu 4000 Interessenten gleichzeitig Karten für einen der Auftritte zu ergattern versuchten. Wenige Stunden nach Vorverkaufsbeginn waren dann alle elf Konzerte der „Zimmer mit Blick“-Clubtour ausverkauft. Die Karten wurden exklusiv über die bandeigene Homepage angeboten.