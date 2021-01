Baubesprechnung statt Richtfest vorm Kita-Neubau in Tarmstedt (von links): die Architekten Ulrike Buttkus und Armin Hellwege, Katrin Alpers (Haupt- und Personalamt), Samtgemeindebürgermeister Frank Holle, Ute Semper-Biederstädt (Leiterin des benachbarten DRK-Kindergartens Fasanenweg), Rolf Eckhoff (Geschäftsführer DRK-Kreisverband Bremervörde) und Bürgermeister Wolf Vogel. (Stephan Jeschke/DRK)

Tarmstedt. Eigentlich wäre das Richtfest fällig gewesen für die neue Kindertagesstätte im Tarmstedter Amselweg. Doch wegen der Pandemie verzichtete der Rot-Kreuz-Kreisverband Bremervörde als Kita-Träger und Bauherr darauf und lud stattdessen die Leiterin des benachbarten DRK-Kindergartens Fasanenweg, Ute Semper-Biederstädt, sowie Vertreter der Gemeinde Tarmstedt zu einer kleinen Baubesprechung mit den Architekten auf die Baustelle ein. Bei dem Alternativtermin ging es um die Feinabstimmung der Fenster-, Türen- und Fassadengestaltung, heißt es in einer DRK-Mitteilung.

DRK-Geschäftsführer Rolf Eckhoff zeigte sich dabei sehr zufrieden mit dem Stand der Arbeiten. Er sei guter Dinge, dass das 1,9 Millionen Euro umfassende Bauprojekt mit seinen rund 700 Quadratmetern Nutzfläche für den Krippen- und Kita-Bereich in direkter Nachbarschaft zur Kita Fasanenweg mit Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 in Betrieb gehen könne. „Dann können wir hoffentlich auch in eine Art kombinierter Richtfest-Nachfeier und Einweihung die Arbeit aller Beteiligten würdigen“, so Eckhoff.