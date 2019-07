Der Dachstuhl ist fertig. Damit Projekt und Haus unter einem guten Stern stehen, hatte die Firma Senioren-Concept in die Lindenstraße zum Richtfest für das erste betreute Wohnen in Grasberg eingeladen. Zimmerermeister Henrik Middendorf übernahm den Richtspruch. (Undine Mader)

Grasberg. Elfriede und Hans Hartmann wandern durch den Rohbau, mit Kaffeetassen in der Hand. Sie haben Grund zum Feiern. Am Gerüst vor dem Haus, in das sie spätestens am 1. Februar einziehen können, schaukelt die Richtkrone. Es ist das erste Projekt für betreutes Wohnen in Grasberg, geplant und realisiert von der Oldenburger Firma Senioren-Concept. Drei bis vier Häuser baut die Firma derzeit pro Jahr. Seit ihrer Gründung hat sie es auf rund 60 derartiger Objekte im Nordwesten gebracht, so Geschäftsführer Lutz Mosel. In Grasberg sieht er noch weiteres Potenzial – bei 1700 Einwohnern, die älter als 65 Jahre sind. Auf einem geeigneten Grundstück könne er sich einen weiteren Bau vorstellen.

Die Hartmanns werden eine der 16 Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen beziehen. 63 Quadratmeter sollen es werden. Nur welche Wohnung genau, das stehe noch nicht ganz fest. Klar ist hingegen laut Senioren-Concept, dass alle Wohnungen verkauft sind, rund zwei Drittel davon an Kapitalanleger, die anderen an Selbstnutzer. Die letzte Wohnung wurde am Tag des Richtfestes verkauft, eine Wohnung erwirbt auch die Kirchengemeinde Grasberg. Sie hatte durch den Verkauf des Baugrundstücks den Weg für das Projekt bereitet.

Den Ostseeblick werden die ehemaligen Bremer demnächst gegen Grasberg tauschen. Das Heimweh ziehe sie zurück und der Sohn, der in Grasberg lebe. Er hatte die Eltern auf das betreute Wohnen aufmerksam gemacht. Beide sind 71 Jahre alt, sie sagen: „Man wird nicht jünger, man muss weiter denken.“

Das betreute Wohnen sei mittlerweile eine anerkannte Wohnform, so Mosel. Es vereint barrierefreies individuelles Wohnen, das alle Pflegegrade abdecke, flexible Gemeinschaft im komplett ausgestatteten Gemeinschaftsraum sowie die Anwesenheit einer Pflegekraft, gestellt vom Pflegedienst Lilienthal. Ihre Aufgabe umreißt Mosel so: „Man hat einen Ansprechpartner, der berät“, auch bei der Vermittlung externer Dienstleistungen. Die Servicepauschale dafür kostet monatlich 107,10 Euro für Einzelpersonen oder 160,65 Euro für Paare.

Bis auf zwei sind alle Mietwohnungen reserviert, sagt Mosel. Und: „Wir möchten im Rahmen der ortsüblichen Mieten bleiben.“ Wobei sich Erstbezug und Betreuung im Mietpreis widerspiegeln. Trotzdem sei dieses Haus „ein Angebot für diejenigen, die eine vernünftige Durchschnittsrente erhalten“.