Die katholische Kapelle Maria Frieden in Worpswede wollte Bilder von Carl Emil Uphoff zeigen. (Hans-Henning Hasselberg)

Mit Sicherheit ist der Entscheidung, die Uphoff-Ausstellung abzusagen, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber gerade in Zeiten, in denen in Deutschland ein Rechtsruck zu spüren ist, wäre eine transparente Beschäftigung und auch Aufarbeitung der NS-Vergangenheit notwendig. Es ist und bleibt ein brenzliges Thema, wie mit der NS-Vergangenheit von Persönlichkeiten umgegangen wird.

Die Frage nach Schuld wird womöglich nie zur Gänze geklärt werden. Wichtig ist und bleibt jedoch, Fakten nicht unter den Tisch zu kehren. Es wäre bedeutsam, das große Madonnenbild von Uphoff in der Kapelle mit einer biografischen Notiz zu ergänzen. Und für die Besucher einen kleinen Hinweis an der Eingangstür anzubringen, aus welchen Gründen die Ausstellung nicht stattfindet.

Vielleicht hat die Absage der Ausstellung so auch einen positiven Effekt. Zumindest rückt sie die Thematik, wie mit der NS-Vergangenheit umgegangen werden kann und wie nicht, in den Vordergrund.