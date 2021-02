Das Sparkassengebäude in Wilstedt soll an die Gemeinde gehen. (Johannes Heeg)

Wilstedt. Der Kauf des Wilstedter Sparkassengebäudes durch die Gemeinde, er war das beherrschende Thema im Finanzausschuss. 600.000 Euro stehen dafür im Haushaltsentwurf 2021, während in dem Zahlenwerk von einer Kreditaufnahme nicht die Rede ist. Tatsächlich braucht die Gemeinde keinen Cent von den Banken, um das Sparkassenhaus zu kaufen, hat sie doch aktuell 1,6 Millionen Euro auf der hohen Kante.

Dass Bürgermeister Traugott Riedesel, wie berichtet, den Erwerb der Immobilie in bester Lage kürzlich im Alleingang per Handschlag – und ohne Ratsbeschluss – eingefädelt hat, brachte ihm im Finanzausschuss reichlich Lob ein. „Ich kann Traugotts Vorgehen nur begrüßen“, sagte Rolf Struckmeyer, manchmal müsse man eben ungewöhnliche Wege gehen und auch mal schnell handeln. So manche Chance gebe es nur einmal im Leben. Auch Günther Nase unterstrich die Bedeutung des Gebäudes für die Entwicklung Wilstedts. Es sei gut, dass die Gemeinde künftig Einfluss auf dessen Nutzung nehmen könne.

André Kück hingegen äußerte Bedenken. Klar, das Gebäude sei sehr wichtig fürs Dorf, betonte er. „Doch war das wirklich zwingend notwendig, ohne Zustimmung des Rates und des Finanzausschusses eine so weitreichende Entscheidung zu treffen?“, fragte er. Er fühle sich nicht ausreichend informiert, es liege ja nicht einmal eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vor. Eine Aufstellung über die Ausgaben und Einnahmen wäre schon schön, sagte er. Genau das forderte auch der Ausschussvorsitzende Stephan Kück-Lüers ein, bevor der Gemeinderat im April den Haushalt beschließen könne. Es gehe um Transparenz, das sei der Rat dem Steuerzahler schuldig. Aus seiner Sicht, auch das sagte er, sei das Gebäude den vereinbarten Preis aber wert.

Über mögliche Risiken für die Gemeinde sagte Bürgermeister Riedesel: „Sobald das Gebäude uns gehört, werden wir Einnahmen erzielen, die aus jetziger Sicht die Ausgaben decken.“ Man wisse aber nicht, wie lange die Sparkasse künftig Mieter bleiben werde, das wisse man auch nicht von der Apotheke. Und niemand könne jetzt schon sagen, was ein Umbau kosten werde, um das Haus an künftige Nutzungen anzupassen. Dazu brauche es zunächst ein Nutzungskonzept, das Riedesel zufolge nach einem Ideenwettbewerb im Dorf erarbeitet werden sollte.

„Ein gutes Gefühl“

Es gebe Situationen, begründete er sein beherztes Vorgehen, „da müssen Entscheidungen mit großem Optimismus gefällt werden“. In diesem Fall sei „politisches Handeln“ angezeigt gewesen im Vertrauen darauf, dass ein gutes Konzept gefunden werde. In der Gemeinde stünden Veränderungen an: Für seine Landarztpraxis müssten ebenso Nachfolger gefunden werden wie für die Apotheke. Auch dafür gelte es, ein gutes Umfeld zu schaffen. Er habe jedenfalls ein gutes Gefühl bei der Sache, zumal der von einem Gutachter ermittelte Preis angemessen sei. „Wenn es um eine Million gegangen wäre, hätte ich das nicht gemacht.“

Die Bausubstanz, meldete sich Günther Nase zu Wort, berge jedenfalls kaum Risiken. „Das Gebäude ist in den 1980er-Jahren grundlegend saniert worden“, sagte er. Zudem sei es stets „gut gepflegt“ worden. „Wir gehen damit kein ungebührliches Risiko ein“, so seine Einschätzung. Am Ende gab es im Finanzausschuss vier Ja-Stimmen für den Haushalt, André Kück enthielt sich. Riedesels Vision vom aufgewerteten Dorfmittelpunkt, zu dem das geplante neue Gemeindehaus der Kirche auf dem Friedhof ebenso gehört wie das 1902 errichtete Sparkassengebäude und eine Tempo-30-Zone auf der Hauptstraße zwischen Molkereistraße und Löhbergstraße, hat auch schon außerhalb der Gemeinde Widerhall gefunden. Der in Worpswede lebende Architekt Axel Spellenberg hat sich mit einem Vorschlag an die Gemeinde gewandt, der vorsieht, das geplante Kirchengemeindehaus nicht auf dem Friedhof zu errichten, sondern zwischen Sparkasse und Gemeindeverwaltung.

Das Grundstück biete mehr als eine Fläche für Stellplätze, immerhin betrage die Baulücke zwischen beiden Gebäuden etwa zwanzig Meter. „Ausreichend breit, um einen Neubau und Anbau an die Sparkasse zu planen“, so Spelleneberg. Ein Kirchencafé, ein kleiner Dorfladen und die zum Dorfplatz hin verlegte Apotheke könnten die Ortsmitte beleben. Ein überdachter Freisitzplatz für Wanderer und Touristen mit Infotafel in der Mitte des Dorfplatzes ziehe neue Gäste an. Seine Vorstellung: „Das Sparkassengebäude und daran angebaute Gemeindehaus bilden ein neues Dorfgemeinschaftszentrum mit Räumen für Kirche, Gemeinde, Bücherei, Kulturforum, Ausstellungen, Heimatverein und Bürgersaal. Im Dachgeschoss beider Gebäude werden Wohnungen vorgesehen, die vermietet oder verkauft werden können.“

Zur Sache

100.000 Euro für den Wegebau

Nach einer Rundfahrt zu den ärgsten Baustellen rund um Wilstedt hat der Finanzausschuss den Haushaltsposten für die Instandsetzung von Wirtschaftswegen von ursprünglich 20.000 auf 100.000 Euro aufgestockt - wovon die Jagdgenossen die Hälfte beisteuern. Mit dem Geld sollen Löcher im Langen Damm und im Eschenweg beseitigt werden, zudem will die Gemeinde die Flakstraße verbreitern und mit einer neuen Asphaltschicht versehen lassen. Die Flakstraße gilt als der meist befahrene Wirtschaftsweg Wilstedts, sie wurde im Zweiten Weltkrieg mit Betonplatten angelegt und später übergeteert. Nun solle sie 60 Zentimeter breiter werden. Eine Kostenschätzung gibt es noch nicht, sagte Bürgermeister Traugott Riedesel im Finanzausschuss, die Angelegenheit solle nun mit den Baufachleuten der Samtgemeinde besprochen werden. Ansonsten seien die Wirtschaftswege in Wilstedt „im Großen und Ganzen in Ordnung“, so Riedesel. Sein Ratskollege Günther Nase merkte an, dass „wir mittelfristig am Fischerhuder Kirchweg was machen müssen“.