Der Rollstuhlfahrer kam zur Untersuchung ins Krankenhaus, konnte aber schnell wieder entlassen werden. (Björn Hake)

Lilienthal. Die Polizei in Lilienthal beschäftigt ein nicht alltäglicher Unfall: Am vergangenen Freitagabend kam ein 68-jähriger Mann mit seinem Rollstuhl vom Weg ab und stürzte eine Böschung hinunter. Der Bewohner der Diakonischen Behindertenhilfe war auf dem Jan-Reiners-Weg in Richtung Bremen unterwegs, als er kurz hinter der Wümme-Brücke nach rechts vom Weg abkam und im Seitenraum umstürzte. Er zog sich dabei Prellungen und Hautabschürfungen zu. Passanten kümmerten sich um ihn und alarmierten den Rettungsdienst, da sie auch gemeinsam den Mann nicht aus seiner misslichen Lage befreien konnten. Da der Rollstuhlfahrer selber keine Angaben zum Unfallhergang und der möglichen Beteiligung anderer Personen machen konnte, sucht die Polizei nun nach Zeugen für das Geschehen. Sie werden gebeten, sich bei den Lilienthaler Beamten unter der Rufnummer 04298/ 920 00 zu melden.