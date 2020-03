Am Gymnasium Lilienthal fahren die Lateinschüler in Klasse zehn regelmäßig für eine Woche nach Rom. In diesem Jahr könnte die Reise wegen des Corona-Virus ausfallen. (Lutz Rode)

Lilienthal. Die Lateinschüler aus der zehnten Klasse des Lilienthaler Gymnasiums bangen um ihre Rom-Fahrt. In anderthalb Wochen sollte die Tour eigentlich starten, doch das Corona-Virus könnte die Pläne durchkreuzen. Italien ist das vom Erreger am stärksten betroffene Land in Europa, entsprechend aufmerksam wird am Gymnasium das Infektionsgeschehen verfolgt. „Ob die Fahrt abgesagt wird, steht noch nicht fest. Wir werden das mit den Eltern in Ruhe besprechen. Von Panikmache halte ich nichts“, sagt Schulleiter Denis Ugurcu.

In den Informationen, die das Niedersächsische Kultusministerium für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen herausgegeben hat, finden sich neben den vorgeschriebenen Meldewegen in Verdachtsfällen auch spezielle Hinweise zu Schulfahrten. Dazu gehört, dass die Schulen die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes im Blick behalten sollen. Für Auslandsfahrten nach Italien besteht nach dem Stand von Montagnachmittag keine solche Warnung. Allerdings rät das Auswärtige Amt von nicht erforderlichen Reisen in die Provinz Lodi in der Lombardei sowie in die Stadt Vò Euganeo in der Provinz Padua in Venetien ab. Für Kultusminister Grant Hendrik Tonne ist es keine Frage: „Der Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler hat oberste Priorität und im Zweifel Vorrang.“

Der Kultusminister weiß, dass die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens von Corona aufgrund der Dynamik nicht vorhergesagt werden kann. „Mit Blick auf den Umstand, dass sich die Lage täglich ändern kann, sind die Schulen klug beraten, ihre Reiseplanungen den aktuellen Geschehnissen anzupassen“, heißt es in dem Schreiben an Niedersachsens Schulleiter. Auch Hinweise zu Reiserücktrittsversicherungen finden sich dort. Demnach dürften die Karten schlecht stehen, dass eine Versicherung den knapp 30 Lilienthaler Zehntklässlern und ihren Eltern die Reisekosten erstattet, sollte die Fahrt nach Rom tatsächlich abgesagt werden. Da es keine Reisewarnung für Italien gebe, sei eine Übernahme der Kosten mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen, heißt es.

Auch unabhängig von der Klassenfahrt hat sich das Lilienthaler Gymnasium mit seinen etwa 1200 Schülern und über 100 Lehrern auf die besondere Situation durch „Covid-19“ eingestellt. Per Aushang wird seit der vergangenen Woche überall in der Schule daran erinnert, wie wichtig Hygiene ist – ein Grundsatz, der eigentlich immer gilt, um Infektionskrankheiten zu vermeiden, der aber aus gegebenem Anlass noch einmal betont werden soll. Zudem sind die Lehrer am Montag von ihrem Chef dazu angehalten worden, über die wichtigsten Hygiene-Regeln mit ihren Schülern zu sprechen.

„Das A und O ist das richtige Händewaschen, mit Wasser und Seife natürlich“, betont Schulleiter Ugurcu. Er versichert, dass man verstärkt darauf achten werde, dass die Seifenspender in den Toiletten der Schule entsprechend gefüllt sind. In der Vergangenheit war das immer mal wieder ein Problem, wenn zu großzügig Seife gezapft oder in den Pausen damit herumgespielt wurde und die Schule mit dem Nachfüllen kaum nachkam. Auf Desinfektionsmittel können übrigens nur die Lehrer und andere Mitarbeiter des Gymnasiums zugreifen. Für sie wurden lange vor Corona, nämlich bereits vor zwei Jahren, aus Gründen des allgemeinen Gesundheitsschutzes in den Toiletten für die Beschäftigten entsprechende Spender montiert.

Dass Eltern ihre Kinder wegen Corona vorsorglich zu Hause lassen, kann Schulleiter Ugurcu nicht bestätigen. Die Zahl der Krankmeldungen halte sich am Lilienthaler Gymnasium im Rahmen, so wie er eben in der Erkältungszeit üblich sei.

Auch an der Grundschule Falkenberg ist mit Blick auf Corona noch kein Kind zu Hause geblieben, sagt Schulleiterin Nadja Welker. Ansonsten ist das hoch ansteckende Virus natürlich ein Thema: In den Aushängen der Grundschule sind die Basisinformationen des Kultusministeriums für alle Eltern nachzulesen, auch die Lehrerinnen und Lehrer sind bei einer Dienstbesprechung am Montag noch einmal darauf hingewiesen worden, sich ebenfalls schlau zu machen. Welker will alle Eltern zudem in einem Rundbrief informieren. Besondere Vorkehrungen gebe es nicht, verstärkt werde aber darauf geachtet, dass die Kinder die ganz normalen Hygieneregeln beachten. „Und die wichtigste ist: Hände waschen, Hände waschen und noch mal Hände waschen“, sagt Welker. So wie in Falkenberg soll es auch an der Schroeterschule laufen, für die Welker ebenfalls als Schulleiterin verantwortlich ist.

Klassenfahrten stehen an der Grundschule in Falkenberg nicht an. Fraglich ist, was angesichts des Corona-Virus aus der Teilnahme an der Veranstaltung „Klasse! Wir singen“ wird. Vorgesehen ist das große Gemeinschaftssingen für Schüler der Klassen eins bis sieben am 13. und 14. März in Halle 7 auf der Bürgerweide. „Wir werden abwarten, wie sich der Veranstalter äußert und das Ganze dann mit den Eltern und Lehrern abstimmen“, sagt Nadja Welker.