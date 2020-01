Da liegt er nun. Der Baum wurde im Vorgriff auf den Brückenneubau gefällt. (Christian Kosak)

Die markante Rotbuche, die über Jahrzehnte den Ortseingang Borgfelds an der sogenannten Flutbrücke zierte, ist Geschichte. Mitarbeiter einer Spezialfirma haben den Baum in der Nacht zu Donnerstag gefällt. Die Maßnahme geschah im Auftrag des Bremer Amts für Straßen und Verkehr (ASV). Sie ist Teil der Vorbereitungen des Abrisses der Brücke. Ende August soll das Bauwerk abgebrochen und in der Folge durch einen Neubau ersetzt werden. Diesen Neubau hätte der Baum laut ASV vermutlich nicht überlebt, da die Legung der Fundamente der neuen Brücke das Wurzelwerk zu stark beschädigt hätte.

Die gut 110 Jahre alte Rotbuche ist einer von mehreren Bäumen, die seit Dienstag und noch bis Freitag in dem Gebiet rund um die Brücke gefällt werden. Für die insgesamt 19 Bäume, die nun weichen müssen, sollen 40 neue gepflanzt werden, heißt es aus der Umweltbehörde. Hinzu kämen weitere Ausgleichspflanzungen. An der Flutbrücke soll zukünftig eine Allee aus 30 Bäumen entstehen. Aus der Rotbuche will ein Künstler ein Kunstwerk fertigen, das dann im Umfeld der neuen Brücke aufgestellt werden könnte.