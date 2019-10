Auch dieser Baum in Borgfeld ist nicht zu retten. Er wird demnächst gefällt. (Christian Kosak)

Borgfeld. Die 110 Jahre alte Rotbuche bei der Flutbrücke, für deren Erhalt sich Borgfeld eingesetzt hatte, muss wegen des Neubaus der Flutbrücke gefällt werden. Das hat das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) dem Ortsamt mitgeteilt. „Wie befürchtet sieht das Amt keine Möglichkeit, die Rotbuche zu erhalten“, sagte Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe in der jüngsten Sitzung des Beirats. Die Abholzung sei bereits ausgeschrieben, der Baum und weitere 18 geschützte Buchen, Eschen, Erlen und Eichen sollen Ende Oktober, Anfang November gefällt werden.

Wie berichtet, hatte der Beirat in einem Antrag an das ASV für den Erhalt dieses Baumes geworben. Experten hatten die Lebenszeit des Baumes auf weitere 30 Jahre geschätzt. Da in unmittelbarer Nähe des Baumes aber ein Teil des Fundaments des neuen Brückenbauwerkes in den Boden gelegt werden soll, wäre das Wurzelwerk des Baumes geschädigt worden und von dem Baum nicht mehr viel übrig geblieben.

Mit dem Abriss der Flutbrücke soll, wie berichtet, im kommenden Sommer begonnen werden. Rund zwei Jahre später, Mitte 2022, soll die neue Brücke stehen und die Arbeiten sollen abgeschlossen werden. Für die 19 Bäume neben der Flutbrücke, die nun fallen werden, sollen 40 neue gepflanzt werden, hieß es zuletzt. 30 gleich neben der neuen Brücke, zehn weitere Bäume an anderer, noch unbestimmter Stelle.