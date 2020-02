Schon die Vorbereitung macht Spaß: Die Turnerinnen Svea und Lina Krumbmüller, Merle Runge und Milena Klimenko (von links) verstärken in diesem Jahr das Vorbereitungsteam für den Kinderkarneval der Turn- und Sportgemeinschaft Wörpedorf-Grasberg Eickedorf, dem seit Jahren auch Tischtennistrainer Thomas Oehlmann als einer der Clowns vom Dienst angehört. (Christian Kosak)

Grasberg. Einmal im Jahr klemmt sich Mathias Engelken eine rote Kugel auf die Nase und stülpt sich eine knallrote Lockenperücke über den grau melierten Kurzhaarschnitt. Mit Schminke, weißem T-Shirt, rot karierter Fliege und Latzhose verwandelt sich der Vorsitzende der Turn- und Sportgemeinschaft Wörpedorf-Grasberg Eickedorf (TSG WGE) für einen Nachmittag in einen Clown – seine Dienstkleidung für den Kinderkarneval der TSG und eine pragmatische Wahl. Als Clowns seien die Frauen und Männer vom Organisationsteam einfach am besten in dem Gewusel zu erkennen, schmunzelt Engelken. Am Sonntag, 16. Februar, ist es wieder soweit.

Jeweils rund 300 Gäste, davon um die 200 Kinder, zählten die Veranstalter in den vergangenen Jahren. Die Grasberger Faschingssause ist weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Junge Karnevalisten reisten schon aus Bremen Nord oder Osterholz-Scharmbeck an, und der Karneval hat Tradition. Bereits in den 1980er-Jahren tummelten sich auf Einladung der Grasberger Turnsparte Prinzessinnen, Clowns und allerlei andere Fantasiewesen im Saal des Grasberger Hofs, erinnert sich Engelken. Einige Jahre habe sein Nachbar dann den Karneval in privater Regie organisiert und vor fünf oder sechs Jahren habe er ihn „geerbt“. Nun tauschen Engelken und seine vier Mitstreiterinnen und Mitstreiter einmal im Jahr ihre Alltagskleider gegen Latzhosen und opulente Fliegen.

Für die Kinder und ihre Begleiter lohnt sich das Verkleiden erst recht. Nicht nur wegen des Spaßfaktors. Die besten Kostüme, kostümierten Familien und Schulklassen werden mit Kegelnachmittagen prämiert, kündigt Alexander Schmidt an. Der Klassenpreis gehe dabei an die Klasse mit den meisten anwesenden Schülern.

Zusammen mit Engelken wird Schmidt am 16. Februar wieder als Clown zum Grasberger Hof fahren. Die irritierten Blicke einiger Passanten ob der grell geschminkten, rot gelockten Autofahrer lässt die beiden Männer jetzt schon lachen. Überhaupt geht es fröhlich zu beim letzten Vorbereitungstreffen vor dem Karneval. Clown Nummer drei in der Runde ist Thomas Oehlmann. Seit Dezember hat der Tischtennis-Jugendtrainer Preise für die Tombola eingeworben. Jedes zweite Los soll gewinnen. Der Eintritt zum Karneval ist frei, durch den Losverkauf werde versucht, den Höhepunkt des Nachmittages zu finanzieren: den Zauberer und Bauchredner Sönke mit seinen Freunden.

Mit am Vorbereitungstisch sitzen vier junge Mädchen. „Sie sind näher dran am Geschehen und an den Kindern“, begründet Oehlmann. Die Helferinnen beim Kinderturnen wissen beispielsweise, welche Party-Musik angesagt ist. Lina Krumbmüller fasst es unter „Malle-Musik“ zusammen. Aber auch zeitlose Kinder-Mitmachhits wie „Das rote Pferd“ werde der DJ auflegen. Wichtig sei, dass die Kinder in Bewegung bleiben, so Engelken. Was auch die erwachsenen Clowns tun müssen. Er weiß: „Wenn wir uns nicht bewegen, bewegen sich die Kinder auch nicht.“

Manchmal muss auch ein Dienstclown oder eine Dienstclownin kurz verschnaufen, denn der Karnevalstag beginnt für die Helferinnen und Helfer früh. Ab 11 Uhr dekorieren sie rund zwei Stunden lang den Saal mit Girlanden, Papierblumen, Luftballons und Luftschlangen. Danach geht es nach Hause zum Verkleiden und nach der Party räumt das Team alles wieder weg.

Der Kinderkarneval ist nicht die einzige Veranstaltung der TSG WGE für Kinder, so Mathias Engelken. Immerhin machen sie etwa 35 Prozent der rund 1000 Vereinsmitglieder aus. Die jüngsten sind gerade mal ein Jahr alt beim Eltern-Kind-Turnen. Vom Laternelaufen über Ferienspaß, Sportabzeichentag bis zur Mini-Tischtennismeisterschaft organisiere der Verein für sie. „Das ist wichtig als Ausgleich zum Computer“, betont Lina Krumbmüller.

Weitere Informationen

Für Sonntag, 16. Februar, lädt die TSG WGE von 15 bis 17 Uhr verkleidete Kinder, Eltern und Großeltern in den Grasberger Hof, Speckmannstraße 58, zum Kinderkarneval ein.