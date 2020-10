Bundeswehrsoldaten sollen jetzt auch im Kreis Rotenburg bei der Corona-Nachverfolgung mithelfen – auf Bitten des Gesundheitsamts. (Markus Scholz/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. 41 neue Corona-Fälle sind dem Landkreis Rotenburg am Mittwoch bekannt geworden. 34 Personen sind Kontaktperson von bekannten Fällen, bei den sieben anderen Fällen ermittle das Gesundheitsamt zurzeit die Kontaktpersonen, heißt es in einer Mitteilung. Am Mittwoch, 12 Uhr, lag der Inzidenzwert, gerechnet auf 100 000 Einwohner, bei 43 – bei steigender Tendenz. Das Land Niedersachsen wird den Landkreis Rotenburg in Kürze damit als gelbe Region ausweisen. Die Folge ist eine Verschärfung der Corona-Regeln, die in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen festgelegt sind und die durch eine Allgemeinverfügung des Landkreises festgesetzt und noch ergänzt werden, die an diesem Donnerstag in Kraft tritt.

Um die Kontaktverfolgung bei weiter steigenden Fallzahlen zeitnah durchführen zu können, hat der Landkreis am Mittwoch einen Antrag auf Amtshilfe bei der Bundeswehr eingereicht. Der Landkreis sperrt ab Donnerstag seine eigenen Sporthallen komplett für den Vereinssport. Für private Feiern und Treffen dürfen maximal 15 Personen unter Einhaltung des Abstandsgebotes zusammenkommen. Aufgrund der aktuellen Lage sollten alle nicht notwendigen Treffen und privaten Feiern abgesagt werden, das gilt auch für Halloweenfeiern und -umzüge. „Beim Cluster in Gnarrenburg haben wir gesehen, dass eine Beschränkung der sozialen Kontakte in Verbindung mit dem Einhalten des Abstands- und Hygienegebots sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erkennbar zu einem Rückgang der Neuinfektionen geführt hat“, so Landrat Hermann Luttmann.

Insgesamt wurden bisher 479 Fälle im Kreis Rotenburg gezählt. 382 davon sind wieder genesen, drei Personen verstorben. Damit gibt es aktuell 94 Infizierte, davon befinden sich acht Personen in stationärer Behandlung. Rund 360 Kontaktpersonen seien in Quarantäne. Alle Fragen zu Corona beantwortet das Bürgertelefon des Landkreises montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter 04261/ 983 983.

Umgehend mit einem Besuchsverbot reagiert hat das Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg: Ab Freitag, 30. Oktober, sind keine Besuche bei Patienten im Klinikum mehr möglich. Dies gilt auch für Besucher, die sich gesund fühlen und keine Krankheitssymptome zeigen. In dringenden Fällen seien aber in Absprache Ausnahmeregelungen möglich. Die Krankenhausleitung sieht sich aufgrund der steigenden Covid-19-Infektionen zu diesem Schritt gezwungen, um die zahlreichen, zum Teil schwererkrankten und schwerverletzten Patienten und die Mitarbeitenden im Diakonieklinikum vor einer Infektion so gut wie möglich zu schützen und den Krankenhausbetrieb weiter aufrechtzuerhalten.

Im Landkreis Osterholz sind aktuell 140 Infizierte bekannt, am Vortag waren es neun weniger. Acht Fälle werden aus Grasberg gemeldet, 25 aus Lilienthal und zwei aus Worpswede. Insgesamt sind bislang 362 Personen am Coronavirus erkrankt, davon sind 222 Menschen zwischenzeitlich wieder genesen, eine Person ist gestorben. 135 Erkrankte befinden sich in häuslicher Quarantäne, vier Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Dazu kommen weitere 579 Personen, die aufgrund von Kontakt zu einem Infizierten (Kontaktperson der Kategorie 1) ebenfalls aktuell in häuslicher Quarantäne sind. Insgesamt wurden seit Beginn der Corona-Pandemie 1691 Kontaktpersonen erfasst.

Der 7-Tages-Inzidenzwert (Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner) liegt bei 82,5.