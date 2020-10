Immer mehr Infizierte: Im Kreis Rotenburg ist die „7-Tage-Inzidenz“ von 43 auf 59 im Vergleich zum Vortag gestiegen. (Daniel Bockwoldt)

Der Landkreis Rotenburg ist nun auch Risikogebiet, die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 43 auf 59 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Damit gelten ab sofort strengere Regelungen. Seit dem Vortag sind 24 neue Corona-Fälle bekannt geworden – 17 sind Kontaktpersonen von bekannten Fällen, bei den sieben anderen Fällen ermittelt das Gesundheitsamt noch. Insgesamt wurden bisher 503 Fälle gezählt. 382 davon sind mittlerweile wieder genesen, drei Personen verstorben. Damit gibt es aktuell 118 Infizierte, davon befinden sich neun in stationärer Behandlung. Rund 430 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Fragen zum Thema Corona beantwortet das Bürgertelefon des Landkreises montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter 04261/ 983 983.

Im Landkreis Osterholz sind zwei neue Corona-Infektionen bekannt geworden – je eine in Grasberg und in Hambergen. Der 7-Tages-Inzidenzwert sank von 82,5 auf 71,1. Bisher sind 377 Menschen im Kreisgebiet an Covid-19 erkrankt, 245 sind wieder genesen, ein Patient ist verstorben. 131 Menschen sind derzeit aktiv erkrankt – 127 befinden sich in häuslicher Quarantäne, vier sind im Krankenhaus. Weitere 710 Kontaktperson sind ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Welche Beschränkungen sich aus den von Bund und Ländern beschlossenen strengeren Regelungen ergeben, können die Landkreise derzeit noch nicht sagen.