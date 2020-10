Das sieht schon mal nach Arbeit aus: Das Logistikcenter Thyssenkrupp Schulte entsteht im Gewerbegebiet Hohenesch in Rotenburg. (Fotos: Judith Tausendfreund)

Rotenburg. Vom Endspurt kann noch nicht die Rede sein. Doch es ist zu sehen, dass hier etwas Großes entsteht: Das Logistikcenter Thyssenkrupp Schulte im Gewerbegebiet Hohenesch in Rotenburg/Wümme wächst und wächst. Im kommenden Jahr wollen alle Beteiligten den Bau abgeschlossen haben, im Mai 2021 soll der eigentliche Betrieb starten. Der Spatenstich ist erst im Februar dieses Jahres erfolgt, die Bauarbeiten sind im vollen Gange. In Zukunft will das Unternehmen hier 20 000 Tonnen Stahl, Aluminium und Edelstahl lagern, um damit den Norden zu versorgen – vom Emsland über Bremen, Hamburg bis nach Flensburg.

Das Projekt beinhaltet eine Halle, die sich auf 36 000 Quadratmetern Fläche erstreckt und 22,5 Meter hoch ist. Insgesamt erschließt das Unternehmen eine Fläche von 100 000 Quadratmetern. Sogar eine eigene Bahntrasse wird in die Halle integriert, in Zukunft soll hier täglich ein Zug einfahren. Dies, so erklären die Verantwortlichen, diese auch dem Umweltschutz: Mit dem Zug könnten 60 Tonnen Material angeliefert werden, ein einzelner Lastwagen schaffe bis zu 20 Tonnen. Mit den Lieferfahrzeugen kommen Bleche und Teile an, die wiederum an mehr als 70 000 Kunden aus Industrie, Handwerk und Bauwirtschaft gehen. Bis zu 50 Lastwagen pro Tag können in dem Logistikzentrum später einmal abgefertigt werden.

Im Mai wollen sie sich zur Eröffnung des fertigen Zentrums wiedersehen (von links): Logistiker Matthias Holowaty, Projektleiter Peter Helten, Bürgermeister Andreas Weber und Generalunternehmer Klaus Piepmeier. (Judith Tausendfreund)

Bei der Verteilung der Ware auf die verschiedenen Kanäle soll auch künstliche Intelligenz helfen, die Abläufe optimal aufeinander abzustimmen, sagt Peter Helten, zuständiger Projektleiter beim Stahlriesen Thyssen. Gemeinsam mit Logistiker Matthias Holowaty präsentierte Helten vor Bürgern und Medienvertretern jetzt das Großprojekt. Mit von der Partie war Klaus Piepmeier als Vertreter der Firma Johannes Bau aus Hemslingen, die den Bau federführend und als Generalunternehmer umsetzt. Gekommen waren etwa 20 Anwohner und Vertreter aus dem Rotenburger Stadtrat. Die Initiative zu der Führung kam von Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber: „Wir wollen uns bedanken, auch bei den Anwohnern und zugleich unsere neuen Nachbarn noch einmal begrüßen.“

Weber betonte, dass er Hochachtung für den Generalunternehmer habe, der in kurzer Zeit einen solchen Bau bewältigen könne. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, die Anlage noch vor ihrer Vollendung zu erleben und auch, um kritische Fragen zu stellen. Dabei ging es um zum Beispiel darum, wie lange wohl der Baulärm noch zu hören ist. Auch wurde gefragt, ob hier in Zukunft weitere Arbeitsplätze entstehen. Lärmschutz war ein Thema und die möglichen Probleme, die durch die vielen anfahrenden Lastwagen entstehen können. Doch im Wesentlichen ließen sich die Gäste einfach von der Dimension des Projektes beeindrucken.

Das macht Eindruck. In der Halle entsteht eine eigene Bahntrasse, damit die Ware auch mit Zügen angeliefert werden kann. (Judith Tausendfreund)

60 Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Neubau. Zwischen 70 und 80 Mitarbeiter des Konzerns werden darin Arbeit finden. Das Projekt soll in Zukunft eine weitere Prozessautomatisierung und Digitalisierung ermöglichen. „Das gibt es bisher so noch nicht“, sagt Helten. Jeder einzelne Prozessschritt werde optimiert, jeder Schritt werde unabhängig vom nächsten gesteuert.

So ist beispielsweise geplant, dass die Lastwagen in der neuen Halle automatisch beladen werden, ohne dass die jeweiligen Fahrer dabei sind. Große Kräne werden installiert, auch dafür ist die Höhe der Halle Voraussetzung. „Unsere Fahrer sollen ihre Zeit auf der Straße und nicht beim Beladen verbringen“, erklären die Verantwortlichen während des Rundgangs die Vorteile der neuen Anlage. Geplant ist ein Zwei-Schicht-System von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Ein großes Wabenlager mit insgesamt 3000 Kassetten steht bereits in der Halle, jede Wabe kann bis zu drei Tonnen Gewicht tragen. Das System ist zwar bereits bekannt und altbewährt, so Helten – dennoch stehen die Besucher an diesem Tag staunend davor.