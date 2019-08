Der Rotfuchs alleine kann die Mäusemassen dieses Sommers nicht vertilgen. Sagen die Jäger, die ihm weiterhin nachstellen wollen. (Patrick Pleul)

Landkreis Osterholz/Blockland. Der Fuchs polarisiert. Die Tierrechtsorganisation Peta forderte jüngst vom Landkreis Cuxhaven, die Fuchsjagd abzuschaffen. Anlass waren Meldungen über eine derzeit herrschende Mäuseplage, die auch den Landkreis Osterholz betrifft (wie berichtet). Die Tierschützer argumentieren, dass jeder Fuchs (Vulpes vulpes) durchschnittlich 3000 Mäuse pro Jahr fresse. Der Vizepräsident der Landesjägerschaft Bremen, Marcus Henke, widerspricht: „Ich halte es für völlig ausgeschlossen, dass eine intensive Fuchsbejagung Einfluss auf die Mäusepopulation hat.“

„Es ist generell ein Problem, dass der Fuchs stark bejagt wird“, sagt die Peta-Fachreferentin für Wildtiere, Nadja Michler. In Deutschland betreffe das fast 500 000 Tiere pro Jahr. „Die Natur hat die Füchse als Feind der Mäuse eingeplant.“ Außerdem fungiere er als eine Art Gesundheitspolizei. Dass es auch ohne Fuchsjagd gehe, beweise Luxemburg. Seit 2015 ist der Fuchs dort keine bejagbare Art mehr. Die Bestände bedrohter Arten seien nicht zurückgegangen, die Fuchspopulation nicht explodiert.

Michler weiß, wenn ein Fuchs seine Jungen versorgt, wird er Bodenbrüter nicht verschmähen. Sie sagt trotzdem: „Die Jagd schafft die Probleme, die sie vorgibt zu lösen.“ Das eigentliche Problem macht sie an anderer Stelle aus: „Es ist der Schwund von Lebensräumen.“ Sie fordert, diese wieder zu schaffen, anstatt Füchse zu jagen, die obendrein liebevolle Eltern seien.

Dass 2019 ein Mäusejahr ist, bestätigt Marcus Henke. Er führt es auf die für Mäuse optimalen Witterungsverhältnisse zurück: Eine lange Trockenperiode und ausbleibende Epidemien sorgten für reichlich Nager und somit Nahrung für deren Fressfeinde. Diese spüren das, so Henke, und reagieren mit mehr Nachwuchs darauf. In diesem Jahr gebe es im Bremer Blockland etwa besonders viele Waldkauze und Waldohreulen. Nicht nur der Fuchs, sondern Rohrweihe, Storch, Reiher oder Wanderfalke vertilgen Mäuse. Marcus Henke vergleicht: „Die Maus ist wie die Kartoffel für uns Menschen, eine Standardbeute für viele Wildtierarten.“

Der Fuchs hingegen ernähre sich nicht ausschließlich von Mäusen, so Henke. Ein Graureiher etwa fresse wesentlich mehr Mäuse. Was bei Blocklander Füchsen auf dem Speiseplan steht, weiß Henke ziemlich genau. Die Bremer Jägerschaft betreut gemeinsam mit dem BUND Bremen und Landwirten den Wiesenvogelschutz. Weil der Fuchs für die Bodenbrüter als Hauptfeind gelte – in der Fachsprache heißt das Hauptprädator –, beobachten ihn Naturschützer und Jäger sehr genau.

Marcus Henke sagt: „Der Fuchs hat in unserer Kulturlandschaft einen verschwindend geringen Einfluss auf die Mäusepopulation.“ So viele Füchse könnten hier gar nicht leben, wie es gerade brauche. Das starke Mäusejahr werde vergehen wie all die Mäusejahre zuvor. „Das reguliert sich mehr über Krankheiten und Witterung als über einen einzelnen Prädator“, so Henke. In Sachen Fuchsjagd müsse grundsätzlich je nach Gebiet geschaut werden. In der hiesigen Region habe der Fuchs Einfluss auf die Gelege seltener Vogelarten, die am Boden brüten, sagt auch der Osterholzer Kreisjägermeister Heiko Ehing. Allerdings komme den Vögeln das Mäusejahr entgegen: Mäuse seien für den Fuchs einfacher zu fangen als Küken. Ehing, als Jäger im engen Kontakt mit dem Naturschutzamt Osterholz, bekennt sich zum erfolgreichsten Raubtier der Erde: „Der Fuchs soll nicht ausgerottet werden.“

Im Jahr 2017 wurden laut Bericht der Landesjägerschaft Niedersachsen in Niedersachsen 52 001 Füchse erlegt, im Landkreis Osterholz waren es bei einem Bestand von geschätzten 1363 Füchsen zwischen 1. April 2018 und 31. März 2019 890 Tiere, was dem alljährlichen Durchschnittswert entspricht. „Die können keine Mäusepopulation dezimieren“, sagt Ehing.

Es sei jedoch erweisen, dass Prädatoren wie Fuchs, Waschbär oder Marder-Hund zu bejagen seien, wenn man seltene Vogelarten nicht verlieren wolle. Beispielsweise habe das Rebhuhn keine Chance, wenn der Fuchs sich ausbreite. „Die Fuchsbestände sind so hoch wie nie zuvor“, so Ehing. Der Grund: die Ausrottung der Fuchstollwut in den 1980er-Jahren. Natürliche Feinde hat der Rotpelz kaum, nur Krankheiten dezimieren die Bestände des Räubers.

Kreisjägermeister Ehing bezeichnet sich als „zwiegespalten“ in puncto Fuchsjagd. „Vor einer Bejagung würde ich immer gucken, ob es andere Möglichkeiten gibt.“ Das heißt dann Prädatorenmanagement. Beispielsweise könnten erhöhte Wasserstände ein Gebiet für Füchse oder Hermeline unattraktiv machen. Elektrozäune helfen in den Truper Blänken in Lilienthal. Diese halten Füchse von Brachvogel- und Kiebitz-Nestern fern. Flächen für Füchse unattraktiv zu machen, darauf setzt auch der BUND im Blockland, so der Landschaftsökologe Arno Schoppenhorst. Nur Problemtiere werden der Jägerschaft gemeldet. Ob der Fuchs generell bejagt werden solle, könne man nicht pauschal sagen. „Fuchs ist nicht gleich Fuchs.“

Zur Sache

Langstreckenläufer

Nach etwas mehr als 50 Tagen gebiert eine Füchsin (Fähe) vier bis sechs Welpen. Zwischen 28. Februar und 16. Juni herrscht Schonzeit für ältere Füchse, um keine Fähe zu schießen. Jungtiere können ganzjährig gejagt werden. Ein Fuchsrevier ist im normalen Kulturland zwischen 300 und 500 Hektar groß, nach intensiver Bejagung kann es bis zu 1000 Hektar umfassen. Als Nahrungsopportunist verwendet der Rotfuchs 80 Prozent seiner Zeit auf die Erkundung des Territoriums und 20 Prozent für die tatsächliche Nahrungssuche. Dafür legt er lange Strecken zurück. Die bevorzugte Beute variiert von Fuchs zu Fuchs und von Territorium zu Territorium. Manche bevorzugen Eier und Jungvögel von Bodenbrütern, andere Enten oder Gänse und, je nach Lebensraum, auch Fisch. Und manch ein Stadtfuchs lebt bis zu 50 Prozent vegetarisch. Eine Fähe mit Jungen legt in 24 Stunden etwa zehn Kilometer zurück, Einzeltiere gelegentlich bis zu 30 Kilometer.