Auch für Fliesenleger und Plattenleger gilt seit Anfang des Jahres wieder die Meisterpflicht. (Ardex/DPA)

Lilienthal/Wilstedt/Grasberg. Jürgen Blome freut sich. Für zwölf Handwerke gilt seit Jahresbeginn wieder die Meisterpflicht. „Das finde ich sehr positiv“, sagt der Osterholzer Kreishandwerksmeister. „Denn wenn wir keine Meisterpflicht mehr haben, haben wir auch keinen Nachwuchs.“ Raumausstatter, Parkettleger, Drechsler und andere Handwerker müssen wieder eine Meisterprüfung ablegen, wenn sie sich selbstständig machen oder Lehrlinge ausbilden wollen. „Es war ein Fehler“, sagt Blome und meint die Novelle der Handwerksordnung im Jahr 2004. Damals waren 53 Handwerksberufe für zulassungsfrei erklärt worden. „Es gründeten sich viele Kleinunternehmen, und viele haben wieder dichtgemacht“, sagt Elektromeister Blome und benennt damit eine Folge der Novellierung, mit der die damalige rot-grüne Bundesregierung eigentlich genau das Gegenteil erreichen wollte: Sie wollte Unternehmensgründungen erleichtern und Beschäftigung und Ausbildung ankurbeln.

Tatsächlich nahm die Zahl der Betriebe in vielen Gewerken nach der Änderung massiv zu. Allein im Fliesenlegerhandwerk hatte sich laut Zentralverband des Deutschen Baugewerbes die Zahl der Firmen seit der damaligen Reform von 12 400 auf mehr als 70 000 fast versechsfacht. Fast die Hälfte davon sind Ein-Mann-Betriebe, bilden also nicht aus. Die Ausbildungszahlen brachen dramatisch ein. Die zunehmende Zahl von Solo-Selbstständigen führe in den Berufen ohne Meisterbrief zudem zu massiven Problemen etwa bei der Qualität, hatte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer in der Vergangenheit kritisiert.

Als ein Signal für Qualität und Qualifikation im Handwerk sieht deshalb Heiko Lorenz die Reform. Der Wilhelmshavener restauriert gerade das Wilstedter Kircheninstrument. Auch in Lorenz‘ Beruf tritt die Änderung ein. Wer sich als Orgelbauer mit einem eigenen Betrieb selbstständig macht, benötigt künftig wieder einen Meisterbrief, den Lorenz seit Langem besitzt. Er erwartet, dass die Wiedereinführung nicht nur die Qualität in den Betrieben verbessert, sondern auch zu mehr Ausbildungsverhältnissen und mehr Mitarbeitern führt. „Wir haben einfach keine geeigneten Leute mehr bekommen.“ Den Wegfall der Meisterpflicht bezeichnet er als „Schuss nach hinten“ für alle damals betroffenen Berufe. „Die Bundesregierung hat sich 2004 dem Druck von außen gebeugt, in vielen EU-Ländern gibt es gar keinen Meisterzwang.“

Positive Effekte von der Meisterpflicht erhofft sich Lorenz auch in puncto Arbeitssicherheit. „Wir haben mit riesigen und sehr schweren Instrumenten zu tun, die können runterfallen. Wir tragen da eine große Verantwortung auch für die Kirchenbesucher“, so Lorenz. Zudem sei die Orgel an sich ein sehr komplexes Objekt. Hohe Ausbildungsstandards seien da unabdingbar, eine Prüfung auf hohem Niveau und ein breites Wissen ebenfalls. „Einen Meisterbrief bekommen nur jene, die eine Orgel gebaut oder restauriert haben. Dann hat man sich intensiv mit dem Instrument auseinandergesetzt.“

Auf die Fachkenntnisse, die die Meisterprüfung vermittelt, schwört auch Heiko Riedel, der einen Meisterbetrieb für Raumgestaltung und Polsterung in Grasberg führt. „Man lernt sehr viel, auch über Buchhaltung“, erzählt der 53-Jährige. Anders als Kritiker der Reform befürchtet Riedel nicht, dass der Meisterzwang den Fachkräftemangel verschärfen und zu längeren Wartezeiten bei Handwerkern führen wird. „Das hat andere Gründe. Es gibt einen Lehrlingsmangel, und viele kleine Betriebe wollen gar nicht mehr ausbilden“, ist sich Riedel sicher. Kritiker des Meisterzwangs führen auch ins Feld, dass das Ablegen einer Meisterprüfung kosten- und zeitintensiv sei. Das findet Kreishandwerksmeister Jürgen Blome nicht: „Es gibt Fördermöglichkeiten.“

Kritik von freien Handwerkern

Jonas Kuckuk ist einer dieser Kritiker. Er arbeitet als freier Handwerker, ein Reetdachdecker ohne Lehre, und ist Vorstandsmitglied des Berufsverbandes unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker. Der Verband, der seinen Sitz in Verden hat, setzt sich generell gegen die Meisterpflicht ein, die laut Kuckuk eine künstliche Marktbarriere ist und Betrieben den Einstieg erschwere. Verbraucher litten deshalb derzeit unter den längeren Wartezeiten auf einen Handwerker. Kuckuk hegt Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit und EU-Konformität der Meisterpflicht. Die Argumente der Befürworter lässt der 53-Jährige nicht gelten. „Weder Qualität, Verbraucherschutz, Ausbildungsleistung noch falsch verstandene ‚Gefahrengeneigtheit‘ können durch den Meisterzwang garantiert werden.“ Qualität werde durch Gewährleistungsrecht und technische Normen bestimmt, nicht durch den Meisterzwang.

Gegen die Meisterpflicht in seinem eigenen Beruf spricht sich ein Handwerker aus Lilienthal aus, der anonym bleiben möchte. Er arbeitet als Fliesen- und Bodenverleger. „Wir brauchen den Meistertitel nicht, auch Maler oder Teppichleger benötigen ihn nicht, weil sie kaum Verantwortung tragen“, sagt der Mann. Anders sei es bei Berufen wie Kfz-Mechatroniker, Maurer oder Tischler. Außerdem wollten nicht alle Betriebe ausbilden und bräuchten deshalb keinen Meister.

Zur Sache

Rückkehr der Meisterpflicht

Für diese Berufe gilt wieder die Meisterpflicht: Fliesenleger/Plattenleger/Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, Estrichleger, Behälter- und Apparatebauer, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler und Holzspielzeugmacher, Glasveredler, Böttcher, Raumausstatter sowie Schilder- und Lichtreklamehersteller. Für die Auswahl der Gewerke gab es zwei Kriterien. Handelt es sich um einen Beruf, dessen unsachgemäße Ausübung eine „Gefahr für Leben und Gesundheit“ bedeutet? Zweitens sollte jenes Handwerkskönnen berücksichtigt werden, das als „immaterielles Kulturgut“ anzusehen ist. Handwerker ohne Meistertitel aus den entsprechenden zwölf Gewerken müssen übrigens um den Fortbestand ihres Unternehmens nicht fürchten oder die Meisterprüfung nachholen. Die Neuregelung sieht vor, dass für bestehende Betriebe ein Bestandschutz gilt.