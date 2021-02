Blick ins Impfzentrum in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck, das seit einer Woche in Betrieb ist. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Kostenlose Schnelltests ab März für alle? Die Osterholzer Kreisverwaltung hat die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Interesse zur Kenntnis genommen; jetzt warte man auf Details, wie das Angebot organisiert und finanziert werden soll, erklärt Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann gegenüber der Redaktion. „Im Landkreis werden derzeit Überlegungen angestellt, wie mit dem angekündigten Testangebot für jedermann sachgerecht umzugehen sein wird.“ Denkbar sei Vieles und überall gebe es Vor- und Nachteile: dezentrale Lösungen über Apotheken, Arzt- und Zahnarztpraxen, mobile oder stationäre Angebote des Staates oder Mischformen.

Während Städte wie Bremen, Tübingen oder Rostock längst eigene, breit angelegte Teststrategien verfolgen, konzentriert sich der Landkreis Osterholz einstweilen auf gezielte Testungen durch geschultes Personal. „Wir folgen dabei den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI)“, betont Lindemann. Demnach finden die Tests vor allem bei Symptomen in den Kliniken und Arztpraxen im Rahmen der medizinischen Diagnostik statt. Darüber hinaus gibt es ein Angebot zur Verdachtsabklärung, das die Gesundheitsbehörde im Schnelltestzentrum auf dem Maribondo-Parkplatz am Bahnhof installiert hat. Dorthin lädt sie Kontaktpersonen der Kategorie I ein.

Besonders sinnvoll seien Tests für Symptomlose, wenn diese einen Bezug zu bestimmten Einrichtungen haben, in denen das Coronavirus früh erkannt oder eingedämmt werden soll. Das gelte etwa für Bewohner, Beschäftigte und Besucher von Pflegeheimen. „Diese Testungen geschehen oft in der Einrichtung selbst und sind zwischenzeitlich dort etabliert“, stellt Lindemann zufrieden fest. Der Landkreis Böblingen wartet – anders als die Osterholzer Politik oder Verwaltung – weder auf Bundes- oder Landesvorgaben noch auf Symptome. Dort gibt es auf Landkreis-Kosten seit 8. Februar fünf Schnelltestzentren, wo sich jedermann zweimal wöchentlich gratis testen lassen kann.

Der Kreis Böblingen ist flächenmäßig beinahe so groß wie der Landkreis Osterholz, aber dreieinhalb mal so dicht besiedelt. Binnen zehn Tagen fielen bei bisher 8500 Tests bereits 125 Infizierte auf. Termine gibt es per App, die Kosten von monatlich 200.000 Euro trägt der schwäbische Landkreis einstweilen selbst. „Teschten, teschten, teschten!“, fordert der parteilose Böblinger Landrat Roland Bernhard angesichts der sich ausbreitenden Virus-Mutanten. Das sei so wichtig wie die Einhaltung der AHA-Regeln: „Solange wir im Schneckentempo impfen, müssen wir bei den Tests den Turbo einschalten.“

Wer testet, der findet: Böblingens Sieben-Tage-Inzidenz (50,7) lag am Freitag etwas über der des Landkreises Osterholz (41,3). Bei den Impfquoten allerdings verkürzt Niedersachsen inzwischen den Rückstand unter den Bundesländern. Neuerdings werden landesweit nur noch 20 bis 25 Prozent der Biontech-Impfdosen für die Zweitimpfungen zurückgelegt. Krisenstabsleiter Heiger Scholz begründet das mit Empfehlungen aus Spahns Ministerium, stabileren Lieferketten und der Aussicht auf mehr Impfstoff. Wenn sich bis zu 90 Prozent der Über-80-Jährigen impfen lassen wollen, wie es bisher den Anschein habe, dann sei diese Zielgruppe mit der höchsten Priorität bis Ostern geimpft, so der Staatssekretär aus dem Gesundheitsministerium in Hannover.

Auf der Warteliste das Landes standen am Donnerstag allerdings noch 226.000 Impfberechtigte, wie Ministerpräsident Stephan Weil in seiner Regierungserklärung einräumte. „Es ist noch eine ganze Menge Geduld nötig“, sagte er. Mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca, der viel besser sei als sein Ruf, möchte Weil im zweiten Quartal eine „zweite Spur“ für Menschen unter 65 öffnen. Einstweilen haben Bewohner und Beschäftigte in den Heimen sowie die Über-80-Jährigen erste Priorität. Nach Angaben der Kreisverwaltung zählen dazu kreisweit 11.000 Menschen; von diesen hatten bis zum Freitag 3181 die Erstimpfung erhalten, 2120 auch bereits die Zweitimpfung, so Lindemann.

Die Bundesverordnung definiert dabei nach den Empfehlungen der Ethikkommission die Gruppen derjenigen, die zuerst geimpft werden sollen. Jens Spahn hat dazu am Freitag eine weitere Ankündigung folgen lassen: Grundschullehrer und Kita-Betreuer sollen demnach schneller geimpft werden als bislang geplant. Bei diesen Berufen seien Infektionsrisiken durch Abstand-Halten oder Hygienemaßnahmen nicht so leicht zu minimieren wie bei anderen. Die Pädagogen würden in dem Fall von der dritten in die zweite Gruppe aufrücken. „Auch wir sehen den Bedarf“, so Lindemann. Wie groß diese Gruppe II bereits jetzt schon ist, vermag die Osterholzer Verwaltungssprecherin nicht zu sagen. Kreisweit gebe es etwa 6000 Menschen, die zwischen 70 und 80 Jahre alt sind. Hinzu kommen aber viele weitere Berufsgruppen wie Menschen mit Vorerkrankungen und Behinderungen, pflegende Angehörige von Menschen aus derselben oder der höheren Risikogruppe sowie Berufe wie Ärzte, Pfleger, Polizisten. „Zahlen fürs Kreisgebiet liegen derzeit nicht vor“, sagt Lindemann.

Krisenstabschef Scholz ist entschlossen, aus den Pannen zum Impfstart mit der ersten Gruppe zu lernen. Er schließt nicht aus, dass die Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen wegen der Größe von landesweit 756.000 Menschen zweigeteilt werden muss und zunächst nur die ältere Hälfte angeschrieben wird. Durch die beruflich oder gesundheitlich bedingten Ansprüche gehe es in zweiten Gruppe um landesweit zwei bis drei Millionen Impfberechtigte, so Scholz.

Lindemann bestätigt: „Nach Kenntnisstand des Landkreises bestehen seitens des Landes Überlegungen, wie insbesondere mit einem Wechsel in die zweite Impfkategorie die Berechtigten zielgerichteter eingeladen werden können.“ Näheres sei aber noch nicht bekannt. Parallel wollen das Land und die Kassenärztliche Vereinigung in einem Pilotprojekt ab Anfang März auch bereits Corona-Impfungen in Arztpraxen erproben. Wenn der Bund die Impfreihenfolge geklärt habe, seien Testläufe von vier bis fünf Praxen pro Region möglich.

