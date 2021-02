Zum Wahltag ist es nicht mehr weit: Am 12. September steigt in Niedersachsen die Kommunalwahl, zwei Wochen später findet die Bundestagswahl statt. (Michael Reichel/dpa)

Wer Politik macht und dabei forscher vorgeht als der politische Gegner, der gerät schnell in den Ruch, Wahlkampf zu betreiben. Als sich kürzlich CDU und Grüne in Grasberg fast gleichzeitig mit Forderungen zur Gestaltung des geplanten Gewerbegebiets zu Wort meldeten, staunte man bei der örtlichen SPD nicht schlecht. Denn eigentlich sollte das Thema erst in einigen Wochen auf der ortspolitischen Tagesordnung stehen. Prompt stand der Wahlkampf-Vorwurf im Raum, der sich ja auch leichter äußert als das Eingeständnis, mit Vorschlägen zur Ortsentwicklung nicht schnell genug im Spiel gewesen zu sein.

Ob Wahljahr oder nicht – es gibt Gemeinden in der Region, denen ein bisschen mehr Wahlkampf ganz gut tun könnte. Es muss nicht immer gleich so zur Sache gehen wie in Lilienthal, wo sich die Lager im Rat im Dauerclinch befinden. Als Bürger hat man aber auch außerhalb der wenigen Wochen zwischen Sommerferien und Urnengang den Wunsch, mit Visionen und Strategien zur Lösung der lokalen Herausforderungen konfrontiert zu werden. Um sich ein Bild zu machen von denen, die entscheiden. Und um sich zu vergewissern, dass es vorangeht.

In diesem Jahr, in dem es nicht nur einen Bundestag und ein Kanzleramt zu besetzen gilt, sondern auch Gemeinderatssäle und Landratsbüros, kann sich sowieso niemand wegducken. Viele wollen das auch gar nicht, was sich daran zeigt, dass es für die Spitzenjobs in den Rathäusern in Tarmstedt, Grasberg oder Lilienthal längst erste Bewerber gibt.

An ihnen kann man sich nun abarbeiten und ihre Pläne kritisieren. Man kann aber auch eigene Vorschläge unterbreiten und damit zur Problemlösung beitragen. Bei sich selbst würde man das „Agenda“ nennen. Machen das die anderen, verschmäht man es als „Wahlkampf“. Den Wahlberechtigten kann es egal sein. Sie wünschen sich vor ihrer Wahlentscheidung Antworten. Und sie werden sie bekommen. Runde 1 der Auseinandersetzung ist fast schon vorüber.