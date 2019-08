Sabine Grimmelijkhuizen hat die Grundschule Tarmstedt verlassen. (Irene Niehaus)

Tarmstedt. Sabine Grimmelijkhuizen ist nicht mehr Rektorin der Grundschule Tarmstedt. Die Wilstedterin hat sich nach Ritterhude beworben und leitet dort seit 1. August kommissarisch die Grundschule Ritterhude, eine Ganztagsschule mit 400 Schülern. „Das Besetzungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen“, so der zuständige Schuldezernent Ulrich Dettling. Über die Abordnung ist Anfang Juli entschieden worden, die frühere Schulleiterin in Ritterhude ist Ende Juli in den Ruhestand gegangen.

Einen solchen fliegenden Wechsel kann es für den Chefsessel in der Tarmstedter Grundschule nicht geben, denn der Weggang Grimmelijkhuizens kam für alle sehr überraschend. Die Tarmstedter Rektorenstelle ist noch nicht einmal ausgeschrieben, sagt Dezernent Dettling, da die Schulbehörde erst einmal das Bewerbungsverfahren für die Ritterhuder Grundschule förmlich abschließen muss. Ausgeschrieben sei aber die Stelle des Konrektors/der Konrektorin.

Die Grundschule Tarmstedt wird derzeit von einem Trio kommissarisch geleitet. Offiziell den Hut auf hat Tim Weidenfeld, Rektor der Grundschule Sottrum. Er ist mit zehn Stunden die Woche als Schulleiter nach Tarmstedt abgeordnet worden. Komplettiert wird das Übergangs-Führungstrio vom früheren Konrektor Dirk Meyer und dem Lehrer Jan Holsten, so der Dezernent der Landesschulbehörde auf Anfrage. Bis die Schulleiterstelle in Tarmstedt wieder besetzt ist, werde es wohl ein halbes Jahr dauern, „wenn es ganz glücklich läuft“, so Weidenfeld.

Sabine Grimmelijkhuizen hat erst spät, im Jahre 2004, ihr Lehramtsstudium aufgenommen – mit 39 Jahren, nachdem sie lange als Hebamme gearbeitet hatte. Sie hat an der Tarmstedter Grundschule ihr Referendariat absolviert. 2012 wurde sie dort Konrektorin, und 2014 trat sie die Nachfolge von Rolf Struckmeyer als Schulleiterin an.