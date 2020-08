Das war es dann für 2020. Das Freibad Kirchtimke macht wieder zu. (Fabian Wilking)

Kirchtimke. Das Freibad in Kirchtimke wird an diesem Wochenende die Saison beenden. Das hat die Samtgemeinde Tarmstedt mitgeteilt. Somit gibt es am Sonntag, 30. August, zwischen 13 und 18 Uhr ein letztes Mal die Gelegenheit, dort ein paar Bahnen zu ziehen. Ab Montag findet dort dann kein Schwimmen mehr statt. Die Saison fällt damit in diesem Jahr reichlich kurz aus. Coronabedingt war das Bad erst in der zweiten Juni-Hälfte geöffnet worden. Auch der Schließtermin für das Freibad in Wilstedt steht schon fest. Die letzte Öffnung ist für Sonntag, 6. September, geplant.