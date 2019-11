Triangulo tritt am Sonnabend in der Pusta-Stube auf. (CULTIMO)

Dabei hält wohl niemand die Füße still, wenn die Stringtone Slingers am Freitag, 8. November, mit Kontrabass und Gitarren in der Bremer Pusta-Stube, Oberblockland 5 auftreten. Bei „Finest Rockabilly Back To The Roots“ bringen die drei Musiker ganz ohne Schlagzeug einen Sound wie aus den 1950ern auf die Bühne. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Am Tag darauf, 9. November, bietet die Gruppe Triangulo (Foto) ab 19 Uhr mehrstimmigen Gesang zu pulsierenden Beats in der Pusta-Stube. In ihren Kompositionen, die aus den Federn von Cleo Cohrs und Christian Bunge stammen, verbinden die Musiker lateinamerikanische und europäische Einflüsse. Sie wollen mit Latin-Jazz, Samba, klassischem Jazz und brasilianischer Pop-Musik mit Funk und Reggae-Elementen ihr Publikum unterhalten. Der Gesang besteht aus portugiesischen und englischen Texten. Die Veranstalter in der Pusta-Stube bitten für die Hutkonzerte um Reservierung unter 0421/ 27 43 32.