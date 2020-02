Sprachprüfung, Führerschein und Festanstellung als Lehrer – Samer Tannous, der ehemalige Kolumnist der WÜMME-Zeitung, hat noch viel vor. (HANS-JÖRG WERTH)

Landkreis Rotenburg. Viele Leserinnen und Leser der WÜMME-ZEITUNG sind zu Fans von Samer Tannous geworden. Seine Kolumnenpremiere feierte der in Rotenburg lebende Syrer vor rund drei Jahren. Auf seine alltäglichen Erlebnisse, oft humorvoll, aber auch nachdenklich beschrieben, waren viele Menschen neugierig. Er hat oft begeistert und manchmal auch angerührt, und noch heute erhält Tannous Leserbriefe. Was ist aus dem Kriegsflüchtling, dem früheren Hochschullehrer aus Damaskus und heutigem Französischlehrer in der Scheeßeler Beeke-Schule geworden? Sein Ventil, das Schreiben, nutzt er weiter. Bald erscheint sein erstes Buch „Kommt ein Syrer nach Rotenburg“.

Er sei ein wenig erschöpft, aber zufrieden, umschreibt Samer Tannous seine aktuelle Gemütslage. Einer seiner ersten Kontakte in Rotenburg war der zu Gerd Hachmöller, beim Landkreis Rotenburg für Migration und Integration zuständig. Er sei zum Unterstützer, Förderer und mit der Zeit zu einem guten Freund geworden. Dem Kolumnenstart beim WESER-KURIER folgte kurz darauf die Fortsetzung im Bezahl-Onlineportal des Nachrichtenmagazins „Spiegel“. Mit Co-Autor Hachmöller verfasste Tannous 65 Kolumnen in nur 15 Monaten. „Jede Woche die Herausforderung, einen neuen Text zu liefern, bringt Spaß, ist aber heftig und geht irgendwann auch an die Substanz,“ erzählt Tannous.

In Rotenburg angekommen

Er sei mit seiner Familie heute „in Rotenburg angekommen“. Viele Ereignisse sind in seinen Texten festgehalten - auch wenn die eine oder andere kulturelle Besonderheit ihn noch überrasche. Dass in Deutschland die Tierliebe insbesondere zu Hunden ungleich größer ist, als in der arabischen Welt, habe er sehr früh gemerkt. Dort sind die Vierbeiner bestenfalls als Wachhunde gefragt, in die Häuser und Wohnungen dürfen sie nicht herein, so Tannous.

Samer Tannous spricht für deutsche Ohren ziemlich gut und fließend unsere Sprache, aber hin und wieder wird er von seinen Töchtern Christina (8) und Celina (6) lachend verbessert. „Papa, das heißt doch so“, ziehen die beiden ihn dann auf. Während die Kinder spielerischer Sprache und Kultur ihrer neuen Heimat erlernten, ist das für einen 50-Jährigen eben nicht mehr so einfach. Aber Tannous behält seinen Humor trotz der bevorstehenden dritten Sprachprüfung „C1“. Die braucht er, um weiterzukommen. Seine nächsten Ziele hat er klar vor Augen: Er will sich um eine Festanstellung als Lehrer bewerben.

Von rund 1300 Fragen muss er drei viertel richtig beantworten. Es geht nicht nur um das Sprechen, auch Lesen, Schreiben und Hören werden abgefragt. „Am Ende fehlten nur ein oder zwei Punkte,“ ärgert sich Samer Tannous über seine ersten Fehlversuche. Integration gestaltet sich schwierig, wenn kein Geld da ist, weiß der Lehrer aus eigenem Erleben. Die Kurse, die er seit seiner Ankunft belegte, waren nicht umsonst, die sehr intensive C1-Püfung koste jedes Mal einige hundert Euro.

Aber Stillstand sei nicht sein Ding, und eine Vollzeitstelle weiter sein größter Wunsch. Die Arbeit definiere schon sehr stark die Tagesstrukturen, so Tannous. Dabei habe er durch das Prinzip „Learning by Doing“ von sprachlich null Deutsch bis zum heutigen Tag, knapp vier Jahre später, etliches erreicht, auf das er stolz sei. Während Krieg und Zerstörung sein Heimatland weiter drangsalieren, hat er in seiner Wahlheimat belastbare Freundschaften gefunden. In dem früheren Zevener Schulleiter Elmar Wagner aus Scheeßel und dessen Frau beispielsweise hat die Familie Tannous tolle Unterstützer und Helfer gefunden. Beide seien einmal wöchentlich bei Ihnen in Rotenburg zu Besuch und auch so etwas wie Ersatzgroßeltern für die Kinder.

Wie geht’s weiter? „Man muss warten“, sagt Tannous. Zunächst einmal auf das Ergebnis seiner erneuten Sprachprüfung, zwinkert der Lehrer schelmisch. Dabei könne er sich auch vorstellen, den Blick über den Rand des Landkreises hinaus zu richten. Neulich sei er zu Besuch in Heidelberg gewesen. „Eine tolle Universitätsstadt mit vielen jungen Leuten und viel Natur“, schwärmt er. Tannous vermisst nach seinen Worten das lebendige Großstadtleben wie in Damaskus schon ein wenig. Gerne würde er auch wie früher mal wieder Erwachsene unterrichten wollen, auch wenn das Unterrichten der Kinder viel Freude bringe.

Beim Thema Führerschein hat er seine Frau Hala (36) vorgeschickt. Die hatte mehr Zeit und fahre jetzt die Kinder zu Sport und anderen Terminen – allerdings nur dort, wo Sie sich gut auskenne, und das sei eben Rotenburg. Als frühere Arabischlehrerin habe Sie die theoretische Prüfung natürlich auf Arabisch gemacht, das ist in Deutschland möglich. Er aber wolle es später mal auf Deutsch tun. Ein begeisterter Autofahrer sei er ohnehin nicht.

Am 2. März erscheint im DVA-Verlag Tannous erstes Buch mit ihm und Gerd Hachmöller als Autoren. Bereits am Freitag, 6. März um 19 Uhr wird das „gemeinsame Baby“, eine Zusammenfassung seiner Spiegelkolumnen, im Sitzungssaal des Rotenburger Rathauses präsentiert. Dort, in seiner aktuell „zweiten Heimat“ startet auch die Lesereise, die beide Autoren über Dresden ins Sauerland bis hin nach Rheinland-Pfalz führt.

Karten für die Buchvorstellung im Rathaus können im Vorverkauf zum Preis von acht Euro (ermäßigt sechs Euro) bei der Buchhandlung Müller per E-Mail: buchhandlung.mueller@t-online.de oder Telefon 04261/ 28 22 erworben werden. Eintritt an der Abendkasse: zehn Euro.