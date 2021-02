Volker Sammann (links) und sein Sohn Justin sind in der Corona-Pause aktiv und machen den Betrieb fit für die Zukunft. (Björn Hake)

Fischerhude. Es ist ein starkes Zeichen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, das Justin und Volker Sammann an ihre Belegschaft und die gesamte Branche senden: Die Frontmänner der Wümme-Bäckerei Sammann, die auch in Tarmstedt mit einem Café vertreten ist und Verkaufsstellen in Wilstedt und Breddorf hat, werden ihre Produktion zur Jahresmitte von Fischerhude nach Oyten verlagern. Grund für diese millionenschwere Expansion ist akuter Platzmangel in der bisherigen Produktionsstätte an der Fischerhuder Landstraße. Im Gewerbepark an der Autobahn – idealerweise in unmittelbarer Nachbarschaft zur Oytener SAM-Filiale – hat das Duo die Halle der früheren Industriebuchbinderei Runge gekauft, um einen zukunftsfähigen Standort mit verdreifachter Produktionsfläche aufzubauen.

Auf rund 2000 Quadratmetern entsteht derzeit eine Produktionsstätte mit modernster Ofen- und Kühltechnik, und die Arbeiten laufen dort auf Hochtouren. „Es werden Gas- und Wasserleitungen neu gelegt, die Elektrik haben wir schon gemacht und der Boden muss neu beschichtet werden. Wir müssen das ja lebensmittelkonform herrichten“, beschreibt Volker Sammann den Stand der Dinge. Die im Jahr 2013 gebaute Halle sei „wie für uns gemacht“, schwärmt der Seniorchef, der mit seinem Sohn Justin das Fischerhuder Familienunternehmen von 1831 in sechster und siebter Generation führt.

Optimierte Arbeitsprozesse

„Wir hoffen, dass wir Mitte des Jahres starten können“, ergänzt Justin Sammann, der am Oytener Standort mit einer neuen Kälteanlage starten will, um die Arbeitsprozesse optimieren und verbessern zu können. Dazu gehört die Nutzung erneuerbarer Energien und eine effiziente Wärmerückgewinnung. In Fischerhude werde die Abwärme der Öfen bisher in die Atmosphäre geblasen. Künftig werde damit Warmwasser bereitet, sagt Volker Sammann, "mit der Energie könnten wir theoretsich das ganze Schwimmbad in Achim heizen.“ Moderne Arbeitsplätze zu schaffen ist eines der Ziele, das das Vater-Sohn-Gespann im Blick hat. Schließlich werde sich auch für die Mitarbeiter – 25 bis 30 sind für die Produktion in Oyten eingeplant – einiges ändern.

„Wir werden in Schichten arbeiten und die Nachtarbeit verringern. Wir werden auch flexible Produktionshelfer benötigen, die uns zuarbeiten sollen, und die wir jetzt aus Platzgründen gar nicht unterbringen könnten“, erklärt Volker Sammann. Am beengten Standort Fischerhude seien die Erweiterungsmöglichkeiten der bereits zweimal um- und ausgebauten Backstube endgültig erschöpft. Weitere Ziele seien die Optimierung des Sortiments und die Verbesserung der Qualität. „Wichtig ist, dass Justin für die Zukunft eine Perspektive hat und sich entsprechend aufstellen kann“, blickt Volker Sammann schon weit voraus. Und: „In Fischerhude wären wir nicht mehr lange wettbewerbsfähig gewesen.“ Zehn Jahre noch möchte der Seniorchef mit anpacken und seinen Sohn unterstützen, um sich dann langsam aus der Verantwortung zu ziehen.

Als Volker Sammann vor rund 25 Jahren die Leitung des traditionsreichen Handwerksbetriebs übernahm, standen nur sieben Mitarbeiter auf der Gehaltsliste. Heute sind es 160 Beschäftigte, Sammann betreibt neun SAM-Filialen in der Region und in Bremen, macht einen Jahresumsatz zwischen sechs und acht Millionen Euro und produziert nach eigenen Angaben täglich etwa 15. 000 Brötchen und 1000 Brote, dazu Kuchen und Mittagssnacks wie Suppen, Salate und Frikadellen.

Für die alte Backstube an der Fischerhuder Landstraße gibt es bereits Pläne: Justin Sammann und sein älterer Bruder Kevin übernehmen die von der Unternehmensgesellschaft abgelöste Immobilie, in der fünf bis sechs Wohnungen entstehen sollen.