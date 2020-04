Dreimal öffnet in dieser Woche der Grünsammelplatz Tarmstedt am Rothensteiner Damm. (Johannes Heeg)

Nach wochenlanger coronabedingter Schließung öffnet die Samtgemeinde Tarmstedt den Grünschnittsammelplatz an der Rothensteiner Straße in Tarmstedt zumindest in dieser Woche wieder: am Mittwoch und Sonnabend jeweils von 9 bis 12 Uhr und am Freitag von 14 bis 17 Uhr. Zum Schutz der Anlieferer und des Personals gelten folgende Regelungen: Anlieferer müssen bis zum Ausladen im Fahrzeug sitzen bleiben, der Ausstieg in der Warteschlange ist nicht gestattet. Es sind maximal drei Fahrzeuge gleichzeitig auf der Anlage zugelassen, die geltenden Abstandsregelungen müssen eingehalten werden. Die Anlieferer dürfen sich nur so kurz wie möglich auf der Anlage aufhalten, die Anfahrt erfolgt über die Rothensteiner Straße. Ob und wann der Grünschnittsammelplatz in der kommenden Woche geöffnet sein wird, will die Verwaltung noch kurzfristig bekannt geben. Die Entsorgungsanlagen des Landkreises in Helvesiek und Seedorf sind vom 21. bis 24. April jeweils von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter 04261/ 983 39 11 (Helvesiek) und 04284/ 92 68 60 (Seedorf).