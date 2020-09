August Haake malte das Bild "Sanddüne in der Surheide". (Stock)

Fischerhude. Das Bild „Sanddüne in der Surheide“ des jungen Malers August Haake steht bei der nächsten Führung durch die Ausstellung „Die jungen Wilden – Fischerhude 1911“ im Mittelpunkt. Die Führung findet am Sonntag, 13. September, ab 15 Uhr in Buthmanns Hof (Im Krummen Ort 2) in Fischerhude statt.

„Die Dünen in der Surheide am Nordarm der Wümme waren früher ein beliebtes Malermotiv. Sie stehen für die ursprüngliche Natur im Wümmedelta“, weiß Wolf-Dietmar Stock vom Kunstverein Fischerhude. Das von August Haake um 1912 gemalte Bild zeigt die Surheide noch in dem Zustand, als sie noch Weideland für Schafe und weitgehend unbewaldet war. „Mit diesem Bild hat es etwas Besonderes auf sich. Es befand sich auf dem Titel eines Buches über die Kunst in Fischerhude, das die Kunsthalle in Bremen um 1980 herausgegeben hatte. Da es sich im Nachlass des Malers Rudolf Franz Hartogh befand, musste man annehmen, dass es von Hartogh gemalt worden war, zumal sich auf der Rückseite der Leinwand ein von Hartogh gemaltes Porträt seiner Lebensgefährtin befindet“, erklärt Stock. Doch ein Bremer Kunstsammler klärte diesen Irrtum anlässlich einer Ausstellung auf. „Das Bild ist stilistisch eindeutig ein Haake-Bild, zumal es einem Bild ähnelt, das 1912 in der Bremer Kunsthalle ausgestellt und im damaligen Katalog auch abgebildet war. Es zeigt Otto Modersohn beim Malen seiner Frau Louise, die auf dieser Düne sitzt.“

Die Ausstellung umfasst gut 40 Werke, die der Kunstverein Fischerhude aus privaten und öffentlichen Sammlungen zusammengestellt hat. Im Giebel stellt Friederike Latzko unter dem Motto „Gemalte Geheimnisse“ ihre Bilder bis zum 1. November aus.