Der Vorsitzende Karl-Heinz Fürst präsentiert die Zelter-Plakette, die dem Ritterhuder Volkschor zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2008 verliehen wurde. (Pfeiff)

Ritterhude. Ihre Stimmen verstummen: Nach jeweils über 100-jährigem Bestehen stellen die Volkschöre aus Ritterhude und Vegesack ihre Aktivitäten gemeinsam und in aller Stille ein. „Ein Chor lebt von seinen Auftritten. Wenn man allerdings noch nicht einmal mehr üben darf, bringt das alles nichts mehr“, argumentiert Karl-Heinz Fürst, der seit 2004 Vorsitzender des Ritterhuder Volkschors ist und später auch die Leitung der Chorgemeinschaft „Frisch gesungen“ übernahm, zu der sich die Chöre aus Vegesack und Ritterhude erst vor wenigen Jahren zusammengeschlossen hatten.

Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie und das damit einhergehende – seit März mal mehr, mal weniger strikt verordnete – Probeverbot für Singgemeinschaften sei letztlich jedoch nur der sprichwörtliche „letzte Tropfen“ gewesen. So wirken die aktuellen Ereignisse rückblickend ein wenig wie ein Abschied auf Raten: Beide Chöre, die zu ihren besten Zeiten in den 1960er-Jahren schon jeweils mehr als 50 Sängerinnen und Sänger in ihren Reihen hatten, mussten in den vergangenen 20 Jahren fast ständig Nachwuchsprobleme beklagen. Der 2011 erfolgte Zusammenschluss zur Chorgemeinschaft „Frisch gesungen“ war eine Antwort auf diese Entwicklung. Allerdings agierten die beiden unter diesem Dach versammelten Chöre zunächst weiterhin eigenständig.

„Zum Schluss waren wir noch acht aktive Mitglieder, also zwei für jede Stimmlage“, erklärt Fürst – und bezieht sich damit auf die gesamte Chorgemeinschaft. Schatzmeister Klaus Föllmer, dessen Gattin Margitta zunächst den Vegesacker Volkschor und schließlich auch die Chorgemeinschaft musikalisch leitete, beschreibt das Dilemma: „Unsere älteste Mitsängerin ist mittlerweile 90 Jahre, die jüngste 50.“

Die verbliebenen Mitglieder litten immer häufiger unter gesundheitlichen Problemen: „Ob beispielsweise meine Frau gesundheitlich weiterhin in der Lage wäre, auch künftig Chöre dirigieren zu können, ist derzeit fraglich.“ Trotz gelegentlichen stilistischen Ausflügen in Richtung Pop, Gospel und Shantys lag die Konzentration beider Chöre auf dem traditionellen Volkslied, das wie anspruchsvolle Kunstlieder etwa von Schubert oder Haydn jeweils vierstimmig interpretiert wurde. Viele dieser Lieder seien bereits überwiegend in Vergessenheit geraten.

Wurzeln in der Arbeiterbewegung

Mit den Chören aus Vegesack und Ritterhude beziehungsweise der gemeinsamen Chorgemeinschaft verstummen nun weitere Gesangsvereine, die diese musikalische Tradition jeweils über ein Jahrhundert lang gepflegt hatten: Der Volkschor Ritterhude wurde 1908 zunächst als reiner Männerchor gegründet, mit der politischen Motivation, die Liederkultur der Arbeiterbewegung zu pflegen. 1924 wurde aus dem reinen Männer- ein gemischter Chor, der aufgrund seiner Historie 1933 durch das Naziregime verboten wurde und erst 1947 seinen Probebetrieb wieder aufnehmen konnte. Die Geschichte des Vegesacker Volkschors reicht sogar bis ins Gründungsjahr 1882 zurück.

In dieser Geschichte wird nun auch das letzte Kapitel beendet: Zwar ist die Chorgemeinschaft, die im vergangenen Jahr immerhin noch gut 20 Auftritte absolvierte und bis zum Februar allwöchentlich probte, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offiziell aufgelöst. Doch das ist nach Auskunft der Vorstandsmitglieder nur noch Formsache.

Statt Wehmut überwiegt bei den verbliebenen Vorstandsmitgliedern eine tiefe Resignation: „Man kann so etwas nicht erzwingen; wenn es nicht mehr geht, geht es eben nicht mehr“, stellt Fürst, der seit 1962 dem Ritterhuder Volkschor angehört, zusammenfassend fest, gemünzt auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen als auch auf die aktuellen Geschehnisse im Rahmen der Pandemiebekämpfung. Einen offiziellen Abschied von den Zuhörern oder der Singgemeinschaft „Stjernen“ aus dem dänischen Vordingborg, mit der die Chorgemeinschaft in langjähriger Freundschaft verbunden ist und mit der sie häufig zu gemeinsamen Konzerten eingeladen hat, wird es nicht geben. Anvisiert ist ein Abschied im kleinen Kreis: „Wir hätten gerne noch ein Abschiedsessen gemacht und hoffen, dass wir dies vielleicht im kommenden Jahr nachholen können“, so Klaus Föllmer.