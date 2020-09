Ob zukünftig auch Spitzenschwimmer in Worpswede trainieren können, ist offen. Fakt ist, für den Erhalt des Hallenbads muss viel Geld in die Hand genommen werden. (Iñaki Berasaluce/DPA)

Worpswede. Über diese Zahlen solle man erst einmal eine Nacht schlafen, meinte Bürgermeister Stefan Schwenke, als der Gutachter seinen Vortrag beendet hatte. Die Zahlen könnten bei den Mitgliedern des Finanzausschusses allerdings für schlaflose Nächte sorgen: Eine Grundsanierung des Worpsweder Hallenbads wird 6,6 Millionen Euro kosten. Für anderthalb Millionen mehr gäbe es bereits einen Neubau.

In dem maroden Hallenbad, das 1976 gebaut wurde, muss die Lüftungsanlage erneuert werden – nicht zum ersten Mal; 1998 wurde bereits eine neue Lüftung eingebaut. Mehrfach musste das Bad zuletzt wegen Reparaturen geschlossen werden. Die Gemeinde habe nun einen Gutachter beauftragt zu untersuchen, was alles zu erneuern sei, sagte Schwenke in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses. Es wurde eine lange Liste, die Udo Janßen vom Ingenieurbüro Janßen Bär Partnerschaft MBB vorlegte.

Im Umkleidetrakt sind die Fassaden schlecht wärmegedämmt. Die Spinde und Türen sind zwar farblich ansprechend in Gelb und Weiß gehalten. „Die nächsten 20 Jahre werden sie aber nicht überstehen“, meinte Udo Janßen. Die Wasserinstallationen bestehen teilweise aus Materialien, die heute nicht mehr zugelassen sind. Im Raum des Schwimmmeisters befinden sich in Nähe der Fenster feuchte Stellen in den Wänden.

In der Schwimmhalle ist auf den ersten Blick alles in Ordnung. Aber die Deckenträger bestehen aus hölzernen Leimbinderbalken, und im Holz wurden Risse entdeckt. Außerdem wurde in der Dachdämmung Feuchtigkeit festgestellt, und wegen seines hohen Eigengewichts verfügt das Dach über keine Lastreserve, kann also keine Schneelasten tragen. In der Schwallwasserrinne am Beckenrand kommt es, weil sich die Beckenplatte und der Beckenkörper gegeneinander leicht bewegen, zu Leckagen. Das Wasser tropft in den Keller, deshalb wurden dort schon Rinnen zur Ableitung verlegt. Die Hydraulik für den Hubboden des Beckens funktioniert, der Beton ist in gutem Zustand.

Dieses Bild ändert sich im Keller unter der Schwimmhalle. Weil Beton empfindlich gegen Chlorid und Kohlendioxid ist, wurde im Laufe der Zeit Kalk ausgewaschen, weshalb jetzt die Stahlträger im Beton zu rosten beginnen. „Das wird teuer“, sagte Janßen. Auch die Schmutzwasserleitung ist korrodiert, es ist mit weiteren Rohrbrüchen zu rechnen. Die Heizung ist ebenso erneuerungsbedürftig wie die 22 Jahre alte Lüftungsanlage, die Filter und die Chlorregler. Die Beleuchtung entspricht nicht mehr den heutigen Richtlinien. Wenn das Gebäude energetisch saniert werden soll, müssen alle Fenster und Fassaden ausgewechselt werden sowie Teile des Dachs. Das, so der Gutachter, bedeute, dass das Gebäude bis auf den Rohbau abgebaut und neu aufgebaut werden müsse. Deshalb werde eine Komplettsanierung 6,6 Millionen Euro netto kosten. Für einen Neubau rechnet Janßen in Anlehnung an das Krandelbad in Wildeshausen mit acht Millionen Euro inklusive Abriss des Altbaus.

Schwer verdauliche Bilanz

„Darüber müssen wir erst mal schlafen“, meinte Bürgermeister Stefan Schwenke – immerhin würden derzeit große Fördertöpfe aufgemacht. Eva Bunn von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) sah schon jetzt Schlafstörungen aufkommen. Das Ergebnis des Gutachtens sei schwer verdaulich, sagte sie. Worpswede brauche aber das Bad, immer mehr Menschen könnten nicht schwimmen. Udo Janßen ist zuversichtlich, dass es für eine Sanierung Zuschüsse geben wird, wohl auch für einen Neubau, aber ob diese bei 30, 50 oder gar 90 Prozent liegen werden, könne man jetzt noch nicht wissen. Würde das Bad nur saniert, blieben zwei Drittel des alten Schwimmbeckens erhalten, aber sie würden nicht noch einmal 44 Jahre überstehen, höchstens vielleicht 25 Jahre.

Bernd Rugen (Linke) verspricht sich von Neubau oder Sanierung immerhin eine Senkung des jährlichen Defizits. Imke Lorenzen (UWG) fragte, wie lange der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Das hängt laut Gutachter davon ab, wie lange die Lüftung noch funktioniere. Die Deckenträger vor der Cafeteria könnten abgestützt werden, im Winter müsse Schnee sofort vom Dach entfernt werden. Die Wasserwerte seien in Ordnung. Auch Schwenke hegt keine Sicherheitsbedenken.

„Das Schwimmbad ist unser Baby, jetzt ist es fast schon ein Rentner geworden“, meinte Stefan Thölken (CDU). Dennoch solle man es durch einen Neubau ersetzen, eine Sanierung lohne sich nicht mehr. Das sah Stefan Bötjer von der SPD ähnlich: Wenn jetzt eine neue Lüftung eingebaut werde, könne es sein, dass in ein paar Jahren trotzdem das ganze Gebäude abgerissen werden müsse. „Wir müssen aufhören mit Klein-Klein“, meinte er. Jetzt wird die Gemeindeverwaltung auf der Grundlage des Gutachtens Möglichkeiten zur Entscheidung erarbeiten.