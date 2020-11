Von den 1,59 Millionen Euro, die die Sanierung der Schulturnhalle kostet, muss die Gemeinde Grasberg 330 000 Euro selbst bezahlen. (Hans-Henning Hasselberg)

Grasberg. Dass Sitzungen des Grasberger Gemeinderats und seiner Ausschüsse schnell vorbei sind, ist nicht ungewöhnlich. Die neun Minuten, die der Rat jetzt für zehn Tagesordnungspunkte benötigte, dürften aber einen Rekord darstellen. Allerdings musste auch nur zu einem Punkt ein Beschluss gefasst werden, und der war bereits im Finanzausschuss eine Stunde zuvor behandelt worden. Diese Sitzung – mit 15 Tagesordnungspunkten – dauerte aber auch nur 20 Minuten.

Das reichte immerhin für sechs Beschlüsse. Den einzigen Punkt, über den etwas länger gesprochen werden musste und dessentwegen die Ratssitzung überhaupt erst nötig wurde, hat die Gemeinde dem Bund zu verdanken. Grasberg erhält nämlich für die Sanierung der Grundschulen-Turnhalle Fördermittel aus einem Bundesprogramm. Schon in der Ratssitzung vor sechs Wochen, in der die Sanierung beschlossen worden war, waren die Ratsmitglieder darüber informiert worden, dass sich die geplanten Kosten erhöht haben: Die Umstellung der Beleuchtung auf LED wird 30 000 Euro teurer, der Anbau kostet wegen der nötigen Angleichung der Geländehöhen und der komplizierten Anbindung an das Hauptgebäude 130 000 Euro mehr als gedacht, und die Architekten und Ingenieure verlangen wegen der strengen Anforderungen bei der Ausschreibung 120 000 Euro mehr. Damit wird der Maximalwert von 1 258 000 Euro, der gefördert werden kann, überschritten, weshalb die Mehrkosten vollständig zu Lasten der Gemeinde gehen. Die Förderquote beträgt deshalb nur noch 79 Prozent. Von den 1,59 Millionen Euro, die die Sanierung kostet, muss Grasberg 330 000 Euro selbst bezahlen. Der Bund verlangte in seinem Zuwendungsbescheid, dass der Rat noch einmal ausdrücklich beschließt, dass die Finanzierung des Eigenanteils gesichert ist, was damit geschah. Silke Paar (CDU) fragte nach, ob nicht in die Halle eine Trennwand eingezogen werden kann. Das würde schwierig und viel zu teuer, meinte Kämmerer Heiko Hartwig.

Bevor der Gemeinderat sich – nur mit 13 von 21 Mitgliedern und großen Abständen – getroffen hatte, hatte der Finanzausschuss durch den schriftlich erstatteten Bericht von Bürgermeisterin Marion Schorfmann erfahren, dass Grasberg in diesem Jahr keine Bedarfszuweisung vom Land erhält, anders als in den Jahren 2016 bis 2019. Der Gemeinde geht es nach den Kriterien, die das Land für die besondere Art der Unterstützung aufgestellt hat, schlicht zu gut: Bedarfszuweisungen erhalten nur Gemeinden, deren Haushaltsdefizit mindestens 20 Prozent des gesamten Haushaltsvolumens erreicht. In Grasberg liegt diese Quote aber in diesem Jahr nur noch bei 16 Prozent. Auch in den nächsten Jahren ist nicht damit zu rechnen, dass sie wieder auf 20 Prozent steigt. Zwar rechnet die Verwaltung auch wegen Corona damit, dass 270 000 Euro weniger an Einkommenssteuer eingenommen werden, aber dies wird voraussichtlich durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer weitgehend ausgeglichen. Pandemiebedingte Stundungen bei der Gewerbesteuer mussten nur in einer Höhe von 40 000 Euro gewährt werden.

Vergleichsring sorgt für Einsparungen

Inzwischen hat das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises die Schlussbilanz der Gemeinde für 2019 geprüft und einen Überschuss von 208 000 Euro festgestellt. Kalkuliert hatte man bei der Haushaltsaufstellung vor zwei Jahren ein Defizit von 570 000 Euro. Patrick Wendelken (CDU) wies darauf hin, dass ohne die Bedarfszuweisung des Bundes, die Grasberg im vorigen Jahr noch erhalten hat, aus dem Defizit kein Überschuss geworden wäre. Seine Folgerung: „Wir müssen mehr Gewerbegebiete ausweisen.“ Einstimmig empfahl der Ausschuss die Entlastung der Bürgermeisterin für 2019.

Bei der alljährlichen Gebührenkalkulation für die Kindergärten ergab sich, dass im kommunalen Kindergarten Speckmannstraße die Gebühren 29 Prozent der Kosten decken. Angestrebt wird zwar ein Kostendeckungsgrad von 30 Prozent, aber angesichts der geringen Differenz empfahl die Verwaltung ebenso wie der Ausschuss, die Gebühren nicht zu erhöhen. Ebenso einstimmig wurde beschlossen, dass die Gemeinde sich weiterhin am Vergleichsring für kleine Kommunen in Niedersachsen beteiligen soll, der von der Kommunalen Geschäftsstelle für Verwaltungsmanagement in Köln, einem Gutachterbüro der kommunalen Spitzenverbände, ins Leben gerufen wurde. Durch die Ratschläge, die die Verwaltung dadurch erhält, habe man allein die Reinigungskosten in der Grundschule innerhalb eines Jahres von 18,45 auf 13 Euro pro Quadratmeter gesenkt, was einer Ersparnis von 48 500 Euro im Jahr entspreche, teilte die Verwaltung mit. Kämmerer Heiko Hartwig sagte, die Gemeinde müsse für ihre Mitgliedschaft zwar eine kleine Gebühr zahlen, der Mehrwert sei aber um ein Vielfaches größer. Schorfmann erklärte, der Bericht des Vergleichsrings bescheinige Grasberg eine gute Versorgungsquote bei Krippenplätzen von 72 Prozent, eine stabile Einwohnerzahl und eine moderate Entwicklung.