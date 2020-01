Penny Penski, Jan Fritsch und David Jehn treten als Trio Sax und Schmalz am Sonnabend in der Pusta-Stube im Blockland auf. (FRANK PUSCH)

Die Band UC Blues starten am Freitag, 3. Januar, ab 19.30 Uhr in der Pusta-Stube (Oberblockland 5) ihre "Real-Live-Tour". Am Sonnabend, 4. Januar, spielt das Trio Sax & Schmalz (Foto) ab 19 Uhr alles zwischen Swing, Bossa Nova, Walzer, Tango und Rock 'n' Roll. Mit dabei: Penny Penski (Gitarre/Gesang), Jan Fritsch (Klarinette/Saxofon/Gesang) und David Jehn (Kontrabass/Gesang). Mit einem Frühschoppen startet der Sonntag darauf: Ab 12 Uhr präsentiert Ex-Mushroam Dieter („Hascha“) Hashagen Schlager der 1950er und 1960er. Auf die Ohren gibt es aktuelle Schlager, Seemannslieder, Volkslieder, Oldies und Rock. Der Eintritt ist frei, es wird der Hut herumgereicht. Reservierungen unter Telefon 0421/ 27 43 32.