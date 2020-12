Die Verkehrswacht bemüht sich seit Jahrzehnten darum, Kinder zur Teilnahme am Verkehr zu befähigen. (Maximilian von Lachner)

Mit der Verkehrswacht geht in Lilienthal eine Institution verloren, die viele Menschen über Jahrzehnte begleitet hat. Wer erinnert sich nicht an die warnenden Banner über den Straßen zu Schuljahresbeginn, an die Fahrradkontrollen auf dem Pausenhof oder an die schlecht sitzenden orangefarbenen Schirmmützen, die man zur Einschulung auf dem Kopf tragen musste?

Doch Erinnerungen allein reichen nicht aus, um einen Verein zu erhalten. Es braucht neben dem Vereinszweck auch Aktive, die willig sind, die Idee mit Leben zu füllen. Und es braucht deren Bereitschaft, diese Idee immer wieder neu zu denken, um den Verein zu modernisieren. Dazu zählt es auch, so etwas wie Personalentwicklung zu betreiben. Wer heute ganz vorne steht, ist mit der Aufgabe konfrontiert, nicht nur die Gegenwart zu gestalten. Vielmehr gilt es, auch um Nachwuchs zu werben, ihn zu begeistern und zu befähigen, irgendwann einmal Verantwortung zu übernehmen und den Verein in die Zukunft zu tragen. Wie schwierig das ist, zeigt sich auch in vielen anderen Vereinen, sodass man sich fragen muss, ob der Verein als Organisationsform überhaupt noch zeitgemäß ist.

Bei der Wacht in Lilienthal ist die Neuaufstellung misslungen. Vielleicht, weil die Ausgabe von Fahrradplaketten und Warnwesten allein zu gestrig wirkt, vielleicht, weil die Verantwortlichen den Wandel gar nicht versucht haben. Das Ergebnis ist bedauerlich, weil es lokale Akteure braucht, die helfen, gute Mobilitätslösungen zu entwickeln. Und weil nun eine Instanz verloren geht, die sich bemüht hat, Kinder zu fähigen Verkehrsteilnehmern zu machen.