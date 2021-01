Sprühdosen mit Farben und anderen Chemikalien müssen so wie andere Schadstoffe fachgerecht entsorgt werden. (Philipp von Ditfurth/dpa)

Landkreis Osterholz. Der Wertstoffhof in Lilienthal, Hilligenwarf 16, nimmt künftig einmal monatlich Schadstoffe an. Wie der Abfall-Service Osterholz (Aso) mitteilt, wird das Schadstoffmobil des Entsorgungsunternehmens ab Februar an jedem dritten Sonnabend eines Monats in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr auf dem Gelände stehen, erstmals also am 20. Februar. Des Weiteren steht das Mobil an jedem ersten Sonnabend auf dem Wertstoffhof in Schwanewede, darüber hinaus ist die Abgabe im Entsorgungszentrum Pennigbüttel dienstags und mittwochs von 9 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 12.30 Uhr möglich.

Die mobile Schadstoffsammlung an verschiedenen Standorten im ganzen Landkreis wird im September durchgeführt. Angenommen werden Problemabfälle von Privathaushalten in haushaltsüblichen Mengen (max. 80 l). Die Abgabe ist kostenfrei.

Gesundheitsgefährdender Müll

Laut einer Aso-Sprecherin enthalten Problemabfälle wie Haushaltschemikalien, Lacke, Desinfektionsmittel, Pflanzenschutzmittel und Reiniger umweltbelastende Schadstoffe, die gesundheitsgefährdend sein können. Sie gehörten auf keinen Fall ins Waschbecken oder in die Toilette, sondern müssten fachgerecht entsorgt werden.

Gefährliche Abfälle aus Haushalten dürften nicht über die Restmüll- oder Biotonne entsorgt werden. Die Abfälle sollten möglichst originalverpackt abgegeben und Flüssigkeiten auf keinen Fall vermischt werden.

An der Abgabestelle würden die Abfälle demnach in Spezialbehälter sortiert und von einer Fachfirma abgeholt. Einige Problemabfälle wie Batterien, Lacke und Klebstoffe gelangten nach einer Aufbereitung wieder in den Wertstoffkreislauf, der Rest werde in Spezialanlagen fachgerecht entsorgt oder in Sonderabfallverbrennungsanlagen verbrannt.

Die Aso empfiehlt, schadstoffhaltige Produkte nur in der notwendigen Menge zu kaufen und nach den Empfehlungen des Herstellers einzusetzen und zu lagern. So altern sie nicht vorzeitig und fallen nicht ungenutzt als Abfall an.