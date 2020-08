Zwei Ostpreußische Skudden aus der Herde von Sigrid Hofmann kamen vermutlich bei einem Wolfsangriff ums Leben. (Lutz Rode)

Landkreis Osterholz. Sigrid Hofmann ist aufgeregt – und ratlos. Wie es weitergehen soll, sie weiß es nicht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ihrer Aussage nach der Wolf bei Schwanewede unterwegs und hat zwei ihrer Schafe getötet und vier weitere verletzt. Tiere, die die Hofmanns zur Erhaltung eines der letzten Heidebiotope im Landkreis Osterholz brauchen, sagt Sigrid Hofmann.

Nun habe der Wolf das belebte Gebiet für sich entdeckt, „eine Landschaft, die sehr stark frequentiert wird von Spaziergängern, Radfahrern, aber auch Reitern, denn nur rund 400 Meter entfernt befindet sich der Reitplatz vom Reitclub General Rosenberg“, schildert Sigrid Hofmann. Der Wolf kam laut Sigrid Hofmann in der Nacht und den Schwanewedern sehr nahe. „Nur rund 100 Meter entfernt steht ein Wohnhaus“.

Schafe als Landschaftspfleger

Die Familie Hofmann selbst lebt rund 700 Meter Luftlinie entfernt von der Heidelandschaft. „Eine rund einen Hektar große Weide“, sagt Sigrid Hofmann. Dass es der Wolf gewesen sei, steht für sie und den Tierarzt fest. Der Veterinär sei gleich am Morgen vorbeigekommen, habe die Tiere untersucht. Zwei Tiere seien durch einen Kehlbiss getötet worden. Die vier verletzten Tiere habe der Tierarzt untersucht, behandelt und sie werden jetzt von den Hofmanns gepflegt. Der Wolfsbeauftragte Heiko Ehing sei ebenfalls zur Untersuchung gekommen, berichtet Sigrid Hofmann. Sie macht sich schon wieder Gedanken um die weiteren Tiere.

Ostpreußische Skudden sind es, die das Gelände zwischen Neegenbarg und Koppelweg pflegen. Die alte Hausschaf-Rasse, die auf der Roten Liste der bedrohten Nutztierrassen steht, hat weitere Vorteile: Skudden seien „vergleichsweise unabhängig von Umweltveränderungen wie Wind und Sonne. Der naturpflegende Weidevorgang der anspruchsbescheidenen Skudden sichert vielen Geschöpfen Lebensgrundlagen“, preist der Zuchtverband diese Rasse als ideale Landschaftspfleger. „Für uns war dies durchaus ein Grund, diese Rasse 1998 anzuschaffen“, so Hofmann. Angefangen mit vier Tieren besitzen die Hofmanns immer so um die 40 Schafe. „In Neuenkirchen haben wir eine Bockherde mit zehn Stück, ein Teil der Mutterschafe steht auf einer weiteren Weide.“ Die Hofmanns reagieren auch auf Anfragen und stellen ihre Skudden für den Einsatz auf anderen Grundstücken zur Verfügung. Auf der Heidelandschaft am Koppelweg standen zuletzt 15 Tiere, Mütter mit Lämmern.

Ursprünglich hatten die Hofmanns ein ganz kleines Stück Heidelandschaft ersteigert, das zwischen anderen Flächen lag, „die schon arg verbuscht waren“, so Sigrid Hofmann. Alle Flächen zu kaufen und insgesamt als Heidebiotop zu renaturieren, sei zunächst eine Idee des Landkreises gewesen. „Mein Mann hatte aber den besseren Draht zu den Landeigentümern.“ Die Hofmanns kauften also die Flächen, setzten sich mit dem Landkreis auseinander, renaturierten über mehrere Jahre die Heidelandschaft, errichteten ein betriebswirtschaftliches Gebäude, zogen Zäune, setzten die Schafe zur Pflege ein.

Hofmanns Sorge ist nun: „Wenn der Wolf einmal erkundet hat, dass es hier Futter für ihn gibt, dann wird er wiederkommen.“ Doch ohne Schafe kein Heidebiotop. „Dann ist am Ende alles hinüber“, so Hofmann.