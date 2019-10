Solche Schallschutzkabinen für die Industrie werden bei Scharenberg in Tarmstedt konstruiert und gebaut. (Scharenberg)

Tarmstedt. Wenn Ingo Evers erklären soll, womit er seine Brötchen verdient, erzählt er gerne die Geschichte von der Dosendeckelfabrik. Die liegt in einer französischen Stadt inmitten eines Wohngebiets und hatte vor Jahren ein ernsthaftes Problem: Die Geschäfte mit den Blechteilen gingen derart gut, dass der seit 1898 dort ansässige Hersteller eine dritte Schicht einführen wollte. Weil Blechbearbeitung aber eine ziemlich laute Angelegenheit ist, stellten sich die Genehmigungsbehörden quer, sie pochten auf Lärmschutz. Der Dosendeckelfabrikant fragte bei mehreren Spezialfirmen an, doch zunächst konnte keine die strengen Anforderungen erfüllen. Wirksame Abhilfe schaffen gegen den Höllenlärm der Blechpressen, so Ingo Evers, konnte erst sein eigener, im Tarmstedter Gewerbegebiet ansässiger Betrieb.

„Wir haben die Anlage so schalldicht eingehaust, dass sie im benachbarten Büro kaum noch zu hören war“, erzählt Hans-Jürgen Westerbuhr, der zusammen mit Evers die Geschäfte der „Scharenberg Industrieanlagen GmbH“ führt. Genau das ist die Geschäftsidee des Betriebs: Insgesamt 13 Mitarbeiter entwerfen und montieren Schallschutzanlagen für die Industrie, und das weltweit. 80 Prozent der Anlagen gehen an die Auto- und Autozulieferindustrie – Scharenberg kapselt Teststände für Motoren, Getriebe und Turbolader akustisch ein. Wenn deutsche Autobauer in Mexiko, China oder in den USA investieren, ist so manches Mal auch eine Schallschutzkabine aus Tarmstedt dabei. „Wenn so ein Motor mit Vollgas läuft, kann das ganz schön laut werden“, so Evers.

Die Scharenberg-Geschäftsführer Hans-Jürgen Westerbuhr (links) und Ingo Evers vor einer ihrer Blechbearbeitungsmaschinen. (Johannes Heeg)

Gegründet wurde das Unternehmen 1969 von Hans Scharenberg in Neuwied bei Bonn. Zunächst wurden dort Stimmkabinen für Klaviere und Schlagzeuge gebaut, später kam der Schallschutz für die Industrie dazu. Der Standort Tarmstedt kam 1990 ins Spiel, weil der Außendienstler Dieter Münck hier eine Zweigstelle eröffnete – in jener Halle, die heute der Gartenbaubetrieb Windler nutzt. Scharenberg baute Am alten Sägereiplatz 2000 neu, und schon 2003 kam die zweite Fertigungshalle dazu. Die Schallschutzkabinen werden in Tarmstedt entwickelt und vormontiert und dann von eigenen Leuten vor Ort in der jeweiligen Fabrik zusammengebaut. Zwei Montagetrupps seien ständig unterwegs. Meist bestehe ein Team aus zwei Leuten, manchmal auch aus drei oder vier. Früher hat Westerbuhr das auch gemacht, 20 Jahre lang. Für sein letztes Projekt war er 16 Wochen im VW-Werk in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee.

15 000 bis 80 000 Euro kostet so eine Kabine je nach Größe und Schallschutzanforderung. „Vor zehn Jahren haben wir für VW in den USA ein 600 000 Euro teures Projekt umgesetzt“, erzählt Evers. Die drei Anlagen waren für Rollenprüfstände bestimmt und mussten zusätzlich auch luftdicht sein. Ganz andere Anforderungen gibt es für Anlagen in der Lebensmittelindustrie. Dort seien wegen der Hygiene glatte Oberflächen gefragt, die eine Hochdruckreinigung dauerhaft aushalten müssten. „Auf dem Gebiet sind wir Vorreiter“, sagt Geschäftsführer Westerbuhr, „da haben wir uns was einfallen lassen.“

Der 49 Jahre alte gelernte Industriemechaniker und Meister ist für die Technik zuständig, er ist seit 30 Jahren im Betrieb. Der 52-jährige Evers, der als Elektromeister früher einen eigenen Betrieb in Tarmstedt hatte, kümmerst sich um die Finanzen und ums Marketing. Ihre Produkte bestehen aus zugekauften Aluminium-Profilen, speziellen Dämmstoffen und Blechen und werden individuell auf jeden Kunden zugeschnitten. „Wir machen in Tarmstedt das komplette Engineering, also Beratung, Planung und Konstruktion, Fertigung und Montage“, sagt Evers. Die Auftragsbücher seien voll, mit dem Umsatz seien sie zufrieden.

Derzeit in Arbeit seien zwei Kabinen für einen Flugzeugteilehersteller in Schottland. Und im Februar 2020 geht es nach Österreich, zu BMW. Auch für diese Aufträge gilt: „Wir machen nix von der Stange“, wie Evers sagt. Zwar gebe es für einen Kunden schon mal 20 baugleiche Kabinen, doch verlange der nächste dann was ganz anderes. „Einmal wurden sehr schnelle Rolltore verlangt“, so Westerbuhr, „1,6 Meter pro Sekunde sollten die schaffen.“ Ein anderer Kunde wollte eine fahrbare Kabine auf Schienen haben, die über einen eigenen Antrieb verfügt. Scharenberg lieferte auch diese 70 Meter lange und 30 Tonnen schwere Anlage, sie steht bei Airbus in Augsburg und schirmt einen Nietrobotor ab. Gerne erzählt Evers auch von der „kleinen Straßenbahn“, sie besteht aus drei Teilen, ist 20 Meter lang und wurde für eine riesige Drehbank benötigt. Und in den Oman wurden explosionsgeschützte Kabinen geliefert, die auch resistent gegen Salzwasser sind.