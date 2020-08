Falsche Polizisten entlocken Rentnern Ersparnisse und Wertgegenstände. (123 RF)

Schwanewede. Es war ein Schreck für die 89-jährige Frau aus Ritterhude, als sie hörte, dass die Polizei einen Einbrecher geschnappt hatte, der einen Zettel mit ihrer Adresse bei sich trug. Am Telefon erfuhr sie, dass auch sie ausgeraubt werden sollte. Der Polizist, der ihr dies berichtete, erklärte ihr, dass sie ihre Ersparnisse keinesfalls bei der Bank lasse könne, da einer der Bankmitarbeiter in den Fall verwickelt sei. Die Rentnerin muss beruhigt gewesen sein, als eine verdeckte Ermittlerin in Zivil im Oktober 2019 Wertgegenstände im Wert von mehr als 10 000 Euro bei ihr zu Hause abholte. Einziges Problem: Die Ritterhuderin hat nie mit der echten Polizei gesprochen.

Immer mehr falsche Polizisten betrügen vorwiegend ältere Menschen. Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen registrierte von Jahresbeginn bis Ende 2019 November fast 7000 Fälle, bei denen angebliche Beamte mögliche Opfer zur Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen bewegen wollten. 2018 wurden noch 4235 Fälle erfasst. 97 Mal hatten die falschen Polizisten Erfolg. Der Schaden betrug laut LKA mehr als 4,7 Millionen Euro.

Allein im Bereich der Polizeiinspektion Osterholz/Verden ergaunerten falsche Polizisten im Jahr 2018 in nur sechs Betrugsfällen knapp 194 000 Euro. Ein Ermittler, der namentlich nicht genannt werden möchte, berichtet: „Für 2000 Euro machen sich die Täter nicht erst die Mühe. Da wird sogar am Telefon nachgefragt: Ist ihr Vermögen höher oder niedriger als fünfstellig?“

Antworten werden einstudiert

Wie finden die Täter ihre Opfer? Die Polizei Osterholz/Verden geht davon aus, dass die Täter in Callcentern in der Türkei sitzen. Täglich würden Tausende Personen angerufen, und dabei in Telefonverzeichnissen gezielt nach älteren Namen gesucht. „Wir stellen fest, dass sich die Anrufe regional örtlich auf bestimmte Bereiche konzentrieren“, so Lars Röben, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes beim Polizeikommissariat Osterholz. Allein im Bereich der Polizeiinspektion wurde der Falsche-Polizisten-Trick 2018 exakt 666 Mal registriert.

Die nächste Kriminalstatistik wird zwar erst im März 2021 veröffentlicht, aber in Landkreis Osterholz dürfte es auch in diesem Jahr wieder unzählige Anrufe falscher Polizisten geben. Die Polizei hat auf den starken Anstieg der Fallzahlen längst mit Präventionsarbeit reagiert.

Lars Röben geht davon aus, dass die Warnungen bereits Erfolg zeigen: „Viele Bürger fallen nicht mehr drauf rein.“ Erst im Februar konnte ein 39-jähriger Bremer vom Landgericht Verden verurteilt werden, der im Auftrag einer vermutlich europaweit agierenden Betrüger-Gang in Verden 100 000 Euro abholen wollte. Er war an einen pensionierten Polizisten geraten, der zum Schein auf die Forderungen der Betrüger eingegangen war und wie verlangt ein vermeintliches Geldpaket vor seiner Haustür deponiert hatte.

Aus der Ermittlungsarbeit weiß Lars Röben, dass die Täter „einfach auflegen“, sobald der Angerufene misstrauisch wird. Es käme jedoch vor, dass die Täter während des Telefonats umswitchen von Enkeltrick auf das Muster „Falscher Polizist“. Lars Röben: „Die Täter sind sprachgewandt und psychologisch geschult.“ Die falschen Polizisten wüssten genau, wie die Polizei arbeitet. „Die wissen, wie wir sprechen und wie die Strukturen bei der Polizei sind“, ergänzt Joachim Kopietz vom Präventionsteam. Die Polizei geht von überregional agierenden Gruppen aus, die sich aus dem Ausland – in der Regel aus der Türkei – bei den Opfern melden. Die Anrufe kommen offenkundig aus Callcentern. Derartige Fälle sind auch in der Schweiz und in Österreich bekannt. Bei den Telefonaten werde viel zeitlicher Druck aufgebaut, beschreibt Kopietz. „Ein Problem ist, dass viele ältere Menschen nicht sozial integriert sind, dazu obrigkeitshörig und hilfsbereit.“ Einerseits nähmen die falschen Polizisten die Senioren in ihre Pflicht als Bürger, der Polizei zu helfen. Andererseits drohten sie damit, dass die Senioren die Verfahrenskosten tragen müssten, falls die Ermittlungen durch sie gefährdet würden. Die Täter verbieten den Opfern oft ausdrücklich, sich an die örtliche Polizei zu wenden, weil es um „ein hochwichtiges Verfahren“ ginge.

Dabei werde behauptet, dass das Geld bei den Opfern oder auf der Bank nicht mehr sicher sei oder Schmuck auf Spuren untersucht werden müsse. Im Ritterhuder Fall wurde der 89-Jährigen suggeriert, dass sie dringend ihr Schließfach leeren müsse. Wie der für falsche Polizisten zuständige Ermittler der Polizei Osterholz/Verden berichtet, werden die Opfer zum Teil über Tage und Wochen angerufen. „Das machen die Täter auch, um sich zu versichern, dass das Opfer nicht mit der Polizei oder Angehörigen spricht.“ Besonders, wenn es länger dauert, weil zum Beispiel Aktiendepots aufgelöst werden.

Auch Antworten auf mögliche Fragen von Bankmitarbeitern studieren die Täter mit ihren Opfern ein: Die Betroffenen sollen zum Beispiel angeben, die Ersparnisse würden für den Autokauf der Enkelin benötigt, heißt es auf einem Informationsblatt der Polizei für Bankangestellte. Was Bankmitarbeiter tun können, um falsche Polizisten auffliegen zu lassen, findet sich hinter acht Spiegelstrichen. So lautet eine Empfehlung: „Bieten Sie der Person an, sie nach Hause zu begleiten. Achten Sie dabei auf die Reaktion.“

Weil der Rentnerin aus Ritterhude erklärt wurde, dass es sich um „eine verdeckte Maßnahme“ handelte, wurde sie nicht misstrauisch, als eine falsche Polizistin in Zivil ihre Ersparnisse abholte. Laut Polizei würden als „Abholer“ manchmal auch Taxifahrer eingesetzt. Erst als die 89-Jährige Angehörigen erzählte, dass die Polizei ihr Vermögen sichergestellt habe, konnten die Ermittlungen aufgenommen werden. Viele der Opfer schweigen jedoch, wenn sie den Betrug durchschaut haben. „Wer erzählt schon gern seinem Enkel, dass er das ganze Erbe Unbekannten mitgegeben hat“, sagt ein Beamter.

Im Fall der Ritterhuderin schnappten die Polizisten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zwei Tatverdächtige. Ein 34 Jahre alter Mann und eine 28-Jährige stehen im Verdacht, die Wertgegenstände bei der Frau in Ritterhude abgeholt und Teile des Vermögens an einen derzeit unbekannten Mittäter weitergeleitet zu haben. Die Ermittlungen dauern an. In den meisten dieser Fällen dauern sie Monate. Selten bekommen die Opfer ihr Geld zurück.

Die Polizei arbeitet daran, die Täter – auch im Ausland – dingfest zu machen. Aktuell sei es jedoch nicht möglich, bekannte gefälschte Nummern zu sperren.

Zur Sache

So schützen Sie sich:

▪ Die Polizei ruft niemals unter der Telefonnummer 110 bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Im Zweifel die Polizei selbst unter 110 anrufen und den Vorfall mitteilen. Dabei sollten sie keine Wahlwiederholung verwenden, sondern das Telefon zwischendurch auflegen, um die vorherige Verbindung zu trennen.

▪ Die Polizei fordert niemals Geldbeträge am Telefon.

▪ Finanzielle Verhältnisse nicht am Telefon preisgeben.

▪ Fremden Personen niemals Geldbeträge übergeben.

▪ Persönliche Datensätze aus dem Telefonbuch löschen lassen.

