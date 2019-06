Henning Kruse, Geschäftsführer der Schießstand Waakhausen gGmbH, kündigt die Einstellung des Schießbetreibs an. (Maximilian von Lachner)

Der umstrittene Schießstand in Waakhausen bei Worpswede stellt den Betrieb ein. Wie die Betreibergesellschaft am Freitagvormittag mitteilte, soll ab 1. Juli auf dem Areal kein Schuss mehr fallen. Vorausgegangen waren der Entscheidung monatelange Auseinandersetzungen um Konzepte zur Sanierung der Anlage, den geplanten Bau eines über 20 Meter hohen Schutzwalls und die Belastung der Umwelt, die durch die bleihaltige Munition herbeigeführt wurde. Eine Bürgerinitiative hatte sich gebildet und vehement die Schließung des Schießstands gefordert.

In dieser Woche hatten sich verschiedenen Gremien auf kommunaler, Kreis- und Landesebene mit dem Thema auseinandergesetzt. Deutlich wurde dabei, dass der Druck auf den Betreiber spürbar erhöht wurde. Der Sanierungsbedarf ist akut. Henning Kruse, Geschäftsführer der Schießstand Waakhausen gGmbH, sagt nun, dass sein „Gesamtkonzept für den nachhaltigen und umweltgerechten Betrieb der Schießanlage in Waakhausen gescheitert“ sei. Er teilt mit, dass er den Schießbetrieb am 30.06.2019 auf der gesamten Anlage in Waakhausen einstellen werde.