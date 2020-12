Wegen eines Angriffes auf Polizisten wurde ein Ritterhuder vor dem Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck zu einer Geldstrafe verurteilt. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude. Finger weg von Polizisten. Auch diese gleichwohl banale Lehre lässt sich aus einem Polizeieinsatz ziehen, der sich Anfang September 2018 in Ritterhude abspielte. Weil er sein Temperament damals nicht im Zaum halten konnte, landete jetzt ein heute 32-jähriger Ritterhuder auf der Anklagebank. Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung lautete der Vorwurf.

Ein heute 26-jähriger und ein heute 40-jähriger Polizeibeamter fuhren wegen häuslicher Gewalt in die Kiepelbergstraße. Gemeldet worden waren Schreie. „Wir haben gesehen, wie eine Scheibe eingeschlagen war“, sagte der 26-Jährige als Zeuge vor Gericht aus. „Man sagte uns dort, wir sollten die Wohnung nicht betreten.“ Ihm sei eine Zigarette vor das Gesicht gehalten worden, so der Polizist. Dann sei der Angeklagte auf ihn zugestürmt. Eine Familienangehörige habe ihm zuvor zugerufen, er, der Polizist, hätte sie geschlagen. „Der war wutentbrannt und hat in meinen Bauch- und Brustbereich geschlagen.“ Dadurch sei er leicht verletzt worden, sagte der Beamte. Dann aber habe der 32-Jährige von ihm abgelassen.

Danach kam es vor dem Haus zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen dem Ritterhuder und dem 40-jährigen Polizisten. „Als ich ‚Stopp, stehen bleiben!‘ zum Angeklagten gesagt habe, da kam schon der Faustschlag, das war ein massiver Schlag.“ Es kam zu einem Gerangel mit mehreren Personen. Dabei wurde der Polizist nach eigener Aussage in den Schwitzkasten genommen. Hinzugerufene Kollegen hätten den Pulk aufgelöst, so der Zeuge. Unter anderem Prellungen, Abschürfungen und einen Bluterguss diagnostizierten ihm danach die Ärzte.

Die Aussagen des Angeklagten wichen nicht komplett von denen der Polizisten ab, aber doch in Details. „Es gab eine Rangelei auf der Treppe. Aber dass ich geschlagen habe, stimmt nicht.“ Er sei anschließend runtergegangen. „Da war es erst einmal gut. Ich habe dann gesehen, wie der eine Polizist sich Handschuhe anzog. Er kam auf mich zu, und ich bekam einen Schlag ins Gesicht. Dann waren wir ineinander verschlungen.“

"Unklare Situation“

Strafrichterin Johanna Kopischke ging von der Aktenlage aus. Sie hielt dem Angeklagten vor, dass der erste Schlag von ihm gekommen sei. „Mit Sicherheit nicht“, entgegnete der Angeklagte darauf. Die Staatsanwältin sah den Tatvorwurf des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung bestätigt. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem sollte dem Angeklagten ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt werden.

Der Verteidiger des Ritterhuders, Marvin Mc Kay, betonte gleich zu Beginn seines Plädoyers: „Mein Mandant ist kein Schläger. Er war selbst sehr, sehr überrascht, dass das eskaliert ist.“ Die Situation sei „chaotisch“ gewesen. „Das hat sich auf beiden Seiten sehr hochgeschaukelt.“ Das sei eine „unklare Situation“ gewesen. Beim Strafmaß sei zwar zu berücksichtigen, dass es Voreintragungen bei dem Ritterhuder gebe. „Aber eine Freiheitsstrafe ist überzogen. Eine Geldstrafe lässt er sich zur Warnung dienen.“ Die Höhe wollte der Anwalt in das Ermessen des Gerichtes stellen. Außerdem bot er eine Zahlung von 500 Euro Schmerzensgeld an. Strafrichterin Kopischke verurteilte den 32-Jährigen daraufhin zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 30 Euro.