Das niedersächsische Verkehrsministerium hat nichts mehr dagegen, dass im Bereich der Tarmstedter Grundschule ein Tempo-30-Bereich ausgewiesen wird. (Johannes Heeg)

Nun also doch Tempo 30 vor der Grundschule in Tarmstedt. Das gilt Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr auf einer Strecke von 300 Metern, so hat es der Landkreis angeordnet, das ist gut für die Kinder, und das hat jetzt auch das Verkehrsministerium akzeptiert. Wenn demnächst auch noch die Schilder aufgestellt werden, ist diese Geschichte endlich abgeschlossen. Das ist eine wirklich gute Nachricht.

Das Thema hätte allerdings schon vor Monaten erledigt sein können, wenn nicht das Ministerium in Hannover interveniert hätte. Noch Ende Mai hatte der zuständige Staatssekretär in einem Brief an den Landkreis allerlei Argumente aneinandergereiht, die angeblich gegen Tempo 30 vor der Schule sprechen. Die mit etlichen Paragrafen angereicherte Beamtenprosa liest sich wie eine Machtdemonstration aus dem hohen Haus.

Wie sich herausstellte, hatte die ministerielle Textbausteinsammlung wenig Substanz. Als erster gemerkt hat das ein leidenschaftlicher Radfahrer aus Weyhe, der an dieser Stelle ausdrücklich gewürdigt sei: Holger Opitz ist es zu verdanken, dass das Verkehrsministerium nun so schnell eine komplette Kehrtwendung hingelegt hat. Vorigen Sonntag hat der Verkehrsexperte des Radfahrerclubs ADFC im Weser-Kurier gelesen, welche Probleme die Tarmstedter mit ihrem Wunsch nach Tempo 30 haben. „Das kann doch nicht wahr sein“, so Opitz, „dass Beamte so einen Unsinn von sich geben.“ Da werde wortreich ein großer Popanz aufgebaut, nur um eine warum auch immer unliebsame Verkehrsberuhigung zu verhindern. „Die tun so, als wäre das alles fürchterlich kompliziert, dabei ist die Sache ganz einfach: Liegt ein Schulgelände direkt an einer Straße, so muss dort Tempo 30 angeordnet werden.“

Dass das in Tarmstedt so ist, hat der Staatssekretär jetzt bestätigt, vor zwei Wochen in seinem Schreiben aber noch angezweifelt. Dabei hätte er sich nur mal die Postadresse der Schule anschauen müssen: Hauptstraße 6 lautet die, was bedeutet: Noch dichter an der viel befahrenen Landesstraße kann man nicht sein. Peinlich, dass den Ministeriellen das erst klar geworden ist, nachdem sie durch unsere Presseanfrage darauf gestoßen wurden. Die Satellitenbilder hätten sie sich in Hannover auch schon vorher anschauen können, bevor das schlampig zusammengestoppelte Behördenschreiben an den Rotenburger Landrat ging.

Offen bleibt weiterhin die Frage, warum in der Umgebung Tarmstedts ein halbes Dutzend Tempo-30-Bereiche vor Schulen, Kitas und Altenheimen eingeführt werden konnte. Die dortigen Verkehrs- und Grundstücksverhältnisse seien denen in Tarmstedt sehr ähnlich, versichert Verwaltungschef Frank Holle. Um seinen Eindruck mit Fakten zu unterfüttern, hatte er Anfang der Woche schon mal einen Mitarbeiter nach Ottersberg geschickt, der mit einem Messrad die Abstände zwischen Schule und Straße ermittelt hat. Die für die kommenden Tage geplanten Touren nach Fischerhude und Neu St. Jürgen wurden nach dem überraschend schnellen Meinungsumschwung in Hannover jetzt abgeblasen.