Dieter Wellbrock wäscht sich im Lilienthaler Baubetriebshof die Hände. Gleich daneben steht die einzige Dusche des Betriebs – sie muss inzwischen für 17 Mitarbeiter ausreichen. (Fotos: CARMEN JASPERSEN)

Wenn die Mitarbeiter des Lilienthaler Baubetriebshofs nach getaner Arbeit zu ihrem Standort im Gewerbegebiet Moorhausen zurückkehren, kann es schon mal eng werden im Waschraum. Drei Leute könnten theoretisch zur selben Zeit nebeneinander am Waschbecken stehen. Doch das eigentliche Problem befindet sich in der Ecke des schmalen Raums: Dort steht die einzige Dusche des ganzen Betriebs. Das ist ziemlich spartanisch, wenn man bedenkt, dass auf dem Bauhof insgesamt 17 Leute arbeiten. Legt man die Richtlinien für Arbeitsstätten zugrunde, müssten es bei der Anzahl Mitarbeiter mindestens vier Duschen sein.

Nicht nur im Sanitärbereich hapert es mit den Arbeitsplatzbedingungen auf dem Baubetriebshof, weshalb die Gemeinde das Problem grundlegend aus der Welt schaffen möchte. Zunächst einmal geht es darum, einen Architekten mit den Planungen für einen Anbau zu beauftragen. 50.000 Euro sind dafür veranschlagt worden und sollen im Haushalt 2020 bereitgestellt werden. Die Politiker im Baudienste-Ausschuss sehen Handlungsbedarf. Doch noch ist das Geld nicht frei gegeben. Das bleibt wie immer dem Gemeinderat vorbehalten, der am 12. Dezember über den Haushalt 2020 berät und ihn am Ende, wenn nichts mehr dazwischenkommt, auch beschließt.

Lange Mängelliste

Die Gemeinde, das betont Bürgermeister Kristian Tangermann, steht noch ganz am Anfang ihrer Überlegungen. Dazu gehört auch, dass sich die Verwaltung vorstellen könnte, das Gelände gemeinsam mit anderen Betrieben in kommunaler Hand zu nutzen. Wen der Bürgermeister dabei im Blick hat, sagt er noch nicht. Doch so viele öffentliche oder halböffentliche Betriebe mit ähnlich gelagerter Ausrichtung gibt es nun auch wieder nicht in Lilienthal. Spruchreif ist eben noch nichts. Doch das Ziel ist klar: Vielleicht lässt sich durch eine gemeinsame Nutzung von Liegenschaften Geld sparen. Der Bürgermeister hofft auf „Synergieeffekte“.

Fest steht, dass die Belegschaft unzufrieden ist mit der Situation und auf eine Verbesserung hofft. Baubetriebshofchef Frank Schnakenberg sieht das genau so. „Wir wollen hier vernünftige Arbeitsbedingungen bieten, wie sie anderswo auch gelten. Das ist etwas ganz Normales“, sagt er. Schnakenberg selbst arbeitet in einem Container-Büro, das Ende der 1990er-Jahre mal als Provisorium aufgestellt worden ist. Daraus ist dann, wie so oft, eine Dauerlösung mit inzwischen spürbaren Nachteilen geworden.

Das Chef-Büro des Baubetriebshofs. Weil es irgendwann hineinregnete, wurde ein Dach auf die beiden Container gesetzt. (CARMEN JASPERSEN)

Wenn im Sommer die Sonne brennt, wird es drinnen bullig heiß und die kleine Klimaanlage ackert mühsam dagegen an. „Das ist dann in etwa so, als wenn man im Sommer mit dem Auto im Stau steht und die Klimaanlage auf Dauerbetrieb ist“, erzählt Schnakenberg. Im Winter dann das Gegenteil: Um die Bude warm zu bekommen, läuft die Heizung in einer Tour. Energieeffizienz geht anders.

Die Mängelliste lässt sich fortsetzen: Wer das Büro von Vorarbeiter Udo Stangorra im ersten Stock der großen Halle betritt, muss aufpassen, dass er sich beim Nähertreten nicht den Kopf stößt. Die Deckenhöhe beträgt kurz vor der Fensterfront nur 1,70 Meter, in der Mitte sind es 1,90 Meter statt der üblichen 2,40 Meter. Und auch bei den elektrischen Anlagen zur Steuerung der 38 Abwasser-Pumpwerke ist improvisiert worden. Die Schaltkästen sind mit in der Umkleide für die Mitarbeiter untergebracht, gleich gegenüber der Spind-Reihe.

Vorsicht, Kopf: Frank Schnakenberg im Büro von Vorarbeiter Udo Stangorra mit einer Deckenhöhe von 1,70 Meter an der Fensterfront. (CARMEN JASPERSEN)

Schwierig wäre es im Moment auch, wenn Frauen auf dem Baubetriebshof tätig wären, die auf Umkleidemöglichkeiten angewiesen sind. Eine Angestellte gibt es auf dem Baubetriebshof, doch ist sie ausschließlich im Büro tätig. Wäre es anders, müsste etwas passieren. Bauhof-Chef Frank Schnakenberg erinnert sich an Zeiten, als für weibliche Mitarbeiter schon mal ein Bauwagen aufgestellt wurde, der dann als Umkleideraum herhielt.

Seit Ende der 80er-Jahre befindet sich der Baubetriebshof auf dem Gelände Am Wolfsberg 5 mitten im Gewerbegebiet Moorhausen. Mehrfach wurde angebaut, Überdachungen wurden eingezogen, Fertiggaragen aufs Gelände gestellt. Der ganze Fuhrpark und die Gerätschaften des Bauhofs sind auf dem Gelände untergebracht und auch die Materialien, die die Männer für ihre tägliche Arbeit brauchen. Pflastersteine lagern in vielen Farben und Formen auf der Fläche, hinten gibt es einen Kompostierungsplatz für Laub und Strauchschnitt, in einer Halle lagert Streusalz. An anderer Stelle stehen Wassertanks, die die Gemeinde unter anderem braucht, um im Somer die Bäume entlang der Gemeindestraßen zu wässern. Es gibt eine kleine Werkstatt und immer griffbereit ist auch eine Auswahl der wichtigsten Straßenschilder, falls sie zum Beispiel nach einem Unfall schnell ersetzt werden müssen.

Blick in den Aufenthaltstraum des Baubetriebshofes. (CARMEN JASPERSEN)

Pflastern, Laub einsammeln, Spielplätze in Schuss halten, rasen mähen, Straßenlöcher flicken - die Männer vom Baubetriebshof kümmern sich um viele Dinge, die in einer Gemeinde eben anfallen. Die Mannschaft tut alles, was sie mit Bordmitteln erledigen kann, und wo es keinen Sinn macht, eine externe Firma zu beauftragen. Den Wachstumskurs Lilienthals bekommt der Bauhof unmittelbar zu spüren: Denn mit jedem Neubaugebiet kommen neue Straßen, Wege oder Spielgeräte dazu, die in Schuss gehalten werden müssen. Entsprechend ist auch der Personalbedarf mit den Jahren größer geworden.