Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Zeit für Ausflüge auf dem Wasser. Im Blockland würden sich die Gastronomen gern auf Besucher vorbereiten. (Philipp Schulze/dpa)

Blockland. Die gute Nachricht zuerst: Die Schleuse Kuhsiel wird am Freitag, 2. April, nach der langen Winterpause wieder geöffnet. Zu Ostern können Kanuten und Segler dann auf dem Wasserwege direkt von der Wümme in den Kuhgraben fahren – und umgekehrt. „Wir öffnen die Schleuse in diesem Jahr etwas früher als sonst, damit die Menschen zu Ostern einen Ausflug planen können“, berichtet Deichverbandsgeschäftsführer Wilfried Döscher. Dass die Menschen nach dem Sport an Land auch einen Kaffee trinken gehen können, wird indes immer unwahrscheinlicher. An diesem Montag entscheidet sich im Bund-Länder-Gipfel, ob und wie es für die Gastronomen über Ostern weitergehen wird. Die Stimmung ist gedämpft.

Einige Blocklander Gastwirte haben ihre Holzstege bereits am Wümmeufer festgemacht. Dass sie zu Ostern wieder öffnen können, glauben sie nicht. Die Lage ist kompliziert. Die Infektionszahlen steigen weiter an. Virologinnen und Virologen warnen davor, dass Sorglosigkeit die Inzidenzzahlen weiter in die Höhe treiben könnte. „Auf der Grundlage der aktuellen Bremer Corona-Verordnung ist eine Öffnung der Außengastronomie nicht möglich“, sagt Kristin Viezens, Sprecherin der Bremer Wirtschaftsbehörde, und erinnert noch einmal an die zurzeit geltenden Vorgaben. „Der aktuelle Ministerpräsidenten-Beschluss sieht diese Möglichkeit frühestens zum 22. März bei einer Inzidenz von unter 100 pro 100.000 Einwohnern vor. Und das auch nur im Außenbereich mit Terminvereinbarung, Registrierung und Schnelltestabsicherung. Eine Anpassung der aktuell in Bremen geltenden Corona-Verordnung in diesem Punkt wurde zwar bereits vorbereitet, wird aber nicht vor den Bund-Länder-Beratungen erfolgen“, so die Sprecherin weiter. Zudem steigt der Inzidenzwert in Bremen und liegt am Freitag bei 84.

Kornelia Staffeldt. (Antje Noah-Scheinert)

Aus diesem Grund glaubt Jürgen Geffken von der Wümme-Gaststätte zur Schleuse auch nicht an eine Öffnung zu Ostern. „Selbst wenn wir den Außenbereich öffnen dürften, ist das schwierig“, sagt der Gastronom. „Wir brauchen auch eine gewisse Vorlaufzeit, um den Betrieb wieder zu starten.“ Bis Anfang März haben sich die Geffkens mit Außerhaus-Verkauf über Wasser gehalten. „Nun warten wir erst einmal ab, was in dieser Woche bei den Verhandlungen rauskommt“, sagt der Chefkoch. Optimistisch sei er nicht. „Angesichts stark steigender Zahlen deuten sich eher schärfere Alltagsbeschränkungen an.“

Ähnlich sieht das Jan Gartelmann am Wümme-Ufer gegenüber. Sein Gasthaus ist seit November geschlossen. Noch vor ein paar Wochen hatte Gartelmann mit seinen Kolleginnen und Kollegen am Deich Pläne für eine sogenannte Ostermeile geschmiedet - um Ausflüglern ein gastronomisches Angebot am Deich zu ermöglichen. „Doch aktuell glaubt hier wohl niemand mehr daran“, sagt Gartelmann enttäuscht. Lammragout, Nackensteak im Brötchen und Bratwurst to go wollte der Blocklander anbieten. „Aber aktuell kann man das wohl vergessen.“

Jan Gartelmann. (Maximilian von Lachner)

Auch die Wirtin der Pusta-Stube ist hinsichtlich einer Öffnung zu Ostern skeptisch. „Der Steg ist passierbar. Aber wir dürfen ja noch nicht öffnen“, berichtet Kornelia Staffeldt. „Ich stelle zurzeit an den Wochenenden am Deich Kaffee zum Mitnehmen bereit, es gibt kleine Kuchen und Süßigkeiten“, sagt die Gastronomin. Aufhalten dürften sich die Gäste im Garten und am Steg jedoch nicht, unterstreicht die Gastronomin. „Dass sich das zu Ostern ändert, glaube ich, Stand heute, eher nicht“, sagt sie.

Zur Sache

Bremer-Gastro-Gemeinschaft vermisst Perspektive

Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt weiß um die Nöte der Gastronomen. „Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus sind in besonderer Weise durch die Corona-Krise betroffen. Die erforderliche Verlängerung des Lockdown und die jetzt nur langsam wieder möglichen Öffnungen sind für diese Branchen und damit für unsere Zentren existenziell“, erklärt die Senatorin. Das Wirtschaftsressort setze sich daher in enger Absprache mit den Branchen dafür ein, dass die Unternehmen eine gesicherte und klare Perspektive erhalten. „Interessant ist das Tübinger Modell, bei dem tägliche Schnelltests Öffnungen ermöglichen und das allen Betroffenen neue Perspektiven verschafft und wieder in Arbeit bringt. Hierbei ist selbstverständlich der jeweils aktuelle Pandemieverlauf zu berücksichtigen, zumal wir den sogenannten Jo-Jo-Effekt - Öffnungen und dann wieder Schließungen - unbedingt vermeiden müssen“, erklärt Senatorin Vogt auf Nachfrage.

Von der Eröffnung einer klaren Perspektive sei der Bremer Senat weit entfernt, kritisiert indes der Geschäftsführer der Bremer-Gastro-Gemeinschaft, Thorsten Lieder. Sein Verein, zu dem inzwischen über 300 Mitglieder zählen, unter anderem 85 Prozent der Gastronomen aus dem Blockland, fordert eine Öffnung der Außengastronomie ohne Schnelltests. „Schnelltests sind in der Praxis für Gastronomen gar nicht notwendig, weil das Robert- Koch-Institut eine Ansteckungsgefahr im gastronomischen Außenbereich für gar nicht gegeben hält“, sagt Lieder.

Die Verordnung des Senats sei nicht durchdacht und nicht ausreichend ausformuliert. Sein Verein habe seit November eine Gastro-App mit dem Namen „Gast Bremen“ auf den Weg gebracht. „Die App entspricht den Datenschutzstandards nach EU-Recht“, erklärt Lieder. Und sie ermögliche dem Gesundheitsamt einen direkten Zugriff auf die Daten, um Kontaktverfolgungen zu ermöglichen. „Innerhalb von zwei bis drei Tagen ist die App einsatzfähig“, erklärt Lieder.