In diesem Jahr sieht die Bilanz noch positiv aus. Für 2020 fehlt dem Landkreis aber jede Menge Geld. (Monika Skolimowska/dpa)

Landkreis Osterholz. Finanziell läuft es 2019 für den Landkreis Osterholz finanziell noch recht gut – und erneut besser als erwartet –, aber im kommenden Jahr droht ein Haushaltsloch in siebenstelliger Größe, mit dem vor Jahresfrist niemand gerechnet hatte. Beide Entwicklungen werden den Finanzausschuss des Osterholzer Kreistags in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 29. Oktober, beschäftigen. Die Abgeordneten beraten ab 14.30 Uhr im Kleinen Sitzungssaal des Kreishauses über die Entlastung des Landrats für den mittlerweile geprüften Jahresabschluss 2017, über den Ausführungsstand des diesjährigen Haushaltsplans nach drei Quartalen sowie über den Etatentwurf für das kommende Jahr.

Wie vorab aus der Kämmerei bekannt wurde, dürfte der Landkreis das laufende Jahr mit fast 2,1 Millionen Euro Überschuss abschließen. Das wären dann rund drei Millionen Euro mehr als zu Jahresbeginn erwartet, als mehr als 900 000 Euro Miese einkalkuliert worden waren. Noch pessimistischer geht die Verwaltung aber nun ins kommende Jahr: ihr Entwurf schließt mit einem Fehlbetrag von 1,46 Millionen Euro ab, und damit mehr als 2,1 Millionen Euro schlechter, als es die Prognosen für 2020 vor einem Jahr erwarten ließen. Jetzt steht in der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre ein Minus von jährlich 2,5 bis 3,8 Millionen Euro.

Ursachen des Abwärtstrends sowie mögliche Gegenmaßnahmen werden die Abgeordneten von Dienstag an in etlichen Fachausschuss-Sitzungen beschäftigen. Der Kreistagsbeschluss zum Haushalt 2020 ist für Donnerstag, 5. Dezember, vorgesehen.