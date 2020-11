So sah es in dieser Woche über Lilienthal aus. (Undine Mader)

Als ob ein Abendhimmel im Herbst nicht alleine schon imposant wäre, versahen ihn in dieser Woche drei Flugzeuge mit allerlei Schleifen, Kreisen und Strichen. Im Licht der untergehenden Sonne über Lilienthal erinnerte das an Spuren von Schlittschuhkufen auf dem Eis oder an frühkindliche Malkünste am Himmel. Die Pirouetten entstehen in etwa zehn Kilometer über dem Boden. Dort liegen die Temperaturen bei minus 40 Grad und weniger. „Diese kalte Luft kann den Wasserdampf, der aus Flugzeugtriebwerken kommt, nicht so gut aufnehmen wie wärmere Luft“, so das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) . Es bilden sich Wassertropfen, die künstliche Wolken und Kondensstreifen formen und so die Fantasie anregen.