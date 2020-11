Auch der Worpsweder Schützenumzug führt, wie hier im Jahr 2018, über die Einmündung der Bergstraße in die Hembergstraße. (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Lange wurde über die bislang unvollendeten Enden der Worpsweder Bergstraße diskutiert. Wie berichtet sind die Einmündungen in die Findorff- und Hembergstraße bei der Umgestaltung der zentralen „Flaniermeile“ nur provisorisch ausgebaut worden. Für die Seite am Hemberg gibt es mittlerweile einen recht nüchternen Entwurf, dem nun auch der zuständige Planungsausschuss bei seiner jüngsten Sitzung zugestimmt hat. Darin ist von der ursprünglichen Idee einer Umgestaltung mit Außengastronomie vor dem Gasthaus Zum Hemberg, einer Verlegung des vorhandenen Zebrastreifens auf die andere Seite der Einmündung und dem Rückbau das Parkstreifens vor der Eisdiele und einem Schnellrestaurant nichts übrig geblieben.

Die drei betroffenen Gastronomiebetriebe seien dagegen, berichtete Abteilungsleiter Peter Hanelt. Für die Außengastronomie sei kein Bedarf, aber die Parkplätze würden – nicht zuletzt auch für Zulieferer – umso dringender benötigt, es gebe keine Alternative dazu. So kann mangels Platz auch der Fußgängerüberweg über die Hembergstraße nicht verlegt werden. Die Idee, den Einmündungsbereich wie den Rest der Bergstraße zu pflastern, ist ebenfalls vom Tisch, er soll aus Kostengründen nun schlicht asphaltiert werden. Günstig wird es aber auch so nicht: Pro Quadratmeter sei mit rund 330 Euro Baukosten zu rechnen, heißt es vonseiten der Verwaltung. 230 Euro können davon gefördert werden, bleiben bei rund circa 900 Quadratmeter für beide Einmündungen 89 600 Euro für die Gemeinde übrig.

„Dafür, dass wir eigentlich nichts ändern, sind das unglaublich hohe Kosten“, merkte Andreas Uphoff (SPD) kritisch an. Trotzdem fand er, wie auch alle anderen Redner, „wir müssen das jetzt mal beenden!“ Immerhin eine Bank solle noch am Albert-Reiners-Platz aufgestellt werden. Bernd Rugen (Linke) und Eva Bunn (UWG) mahnten an, dass der Fuß- und Radweg parallel zur Hembergstraße deutlich wahrnehmbar hervorgehoben werden solle. Der Entwurf passierte den Ausschuss dann einstimmig, ergänzt um die Bank.

In der Einwohnerfragestunde kam das Thema dann erneut zur Sprache: Ein Zuhörer wollte wissen, ob sich überhaupt noch jemand an den Ideenwettbewerb für die Bergstraße erinnere. Bürgermeister Stefan Schwenke entgegnete, dass dieser bis auf die Einmündungen umgesetzt sei. Dort habe dann das Land Niedersachsen, als Baulastträger für die Hembergstraße, der Idee eines Minikreisels eine Abfuhr erteilte. Die Position des Zebrastreifens sei ein Dilemma, gestand Schwenke ein und wurde zum Abschluss seiner Ausführungen fast philosophisch: „Politik ist eben manchmal das, was machbar ist.“