Zur Eröffnung der Ausstellung der Hamburger Ateliergemeinschaft Die Schlumper gab es auch Musik. Bis Ostern sind die Arbeiten von 21 Künstlern in der Galerie Maribondo im Blauen Haus an der Findorffstraße in Worpswede zu sehen. (Christian Kosak)

Farbgewaltig, vielfältig und auch nachdenklich stimmend präsentiert sich die neue Ausstellung der inklusiven Galerie Maribondo mit Sitz im Blauen Haus an der Findorffstraße in Worpswede. Über zwei Etagen verteilt, wurde jetzt die Ausstellung „Die Schlumper – Kunst aus Hamburg“ mit zahlreichen Gästen eröffnet. Zu sehen sind insgesamt 45 Werke von 21 Künstlern mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen.

Mit unterschiedlichen Techniken und Themen präsentieren die Arbeiten der Hamburger eine eigenständige Umsetzung ihrer künstlerischen Fähigkeiten. Mal rücken Selbstbildnisse – als Reflexion über das eigene Ich – oder städtische Architekturen, Tier- und Naturdarstellungen oder auch zwischenmenschliche Beziehungen in den Fokus der Künstler, die als Ateliergemeinschaft unter dem Namen Die Schlumper ihre künstlerische Kreativität unter Beweis stellen. Mit verschiedenen Techniken wie Wachskreide, Farbstifte, Lackstifte oder auch mit Acryl-, Öl- oder Aquarellfarben sind die Malgründe gefüllt und bestechen durch Farbgewalt und Vielschichtigkeit. Die Schlumper – der Name geht auf die Straße Beim Schlump in ihrer Heimatstadt zurück – sind eine 1980 gegründete Ateliergemeinschaft, in der künstlerisch begabte Menschen mit Behinderung in einem geschützten Rahmen sich hauptberuflich der Kunst widmen können.

Verschiedene Themen und Techniken verbinden sich zu einer farbgewaltigen, vielfältigen und auch nachdenklichen Ausstellung. (Christian Kosak)

Erwin Bienewald, Geschäftsführer der Stiftung Maribondo da Floresta, die Wohnen und Arbeit für Menschen mit Beeinträchtigung bietet und die zahlreiche Projekte in der Region und darüber hinaus betreibt, versteht den Namen als einen „unvermuteten Glücksfall“, wie er aus dem Wörterbuch der Gebrüder Grimm zitiert. Dieser Glücksfall fülle jetzt die die Wände der Räume der ersten und einzigen inklusiven Galerie in Worpswede bis Ostern mit Bildwerken. Über Bekannte hatte Bienewald von dem Verein und den Projekten erfahren, war nach Hamburg gereist und nicht nur von der Ateliergemeinschaft, sondern auch von der eigenen Galerie begeistert.

Zeit für Details

Für die Eröffnung sind an diesem Nachmittag einige der beteiligten Künstler mit der künstlerischen Leitung Anna-Karoline Pongs-Laute angereist. Etwas aufgeregt aber auch mit Stolz erklären Sie ihre Arbeiten und ergänzen die Einführung in die Ausstellung von Judith Mathey. Nach einem Besuch im Barkenhoff freuen sich die Künstler über die Präsentation in der Galerie mit angegliedertem Café sowie auch über die musikalische Begleitung der Gruppen Stimaro aus Stuhr und den Los Maribondos aus Worpswede.

Auch Künstlerin Nicole Schmuhl ist angetan als sie ihr großformatiges Werk „Fantasy Dschungel“ im zentralen Ausstellungsraum entdeckt. Sie arbeitet seit 2001 in der Ateliergemeinschaft. „Es sind nette Arbeitskollegen und es macht immer noch Spaß“, erzählt Schmuhl. Fast drei Monate hat sie an dem großen, querformatigen Werk gearbeitet. Mit Farbstiften Pflanzen- und Blätter gemalt, dann die Motive ausgeschnitten und auf schwarzen Karton aufgeklebt. Riesige Blätter und Gewächse bestimmen die Bildoberfläche, es scheint kein Durchkommen durch diese üppige in unterschiedlichen Grüntönen angelegte Pflanzenwelt möglich und doch findet der Betrachter vereinzelt Augen die aus dem Dickicht herausschauen. So wie in Schmuhls Dschungel ist der Betrachter auch bei weiteren Werken aufgefordert, ein wenig vor dem Bild zu verweilen, um alle Details zu erfassen.

Wie auch ihre Kollegen ist Schmuhl „Schlumper von Beruf“, wie Leiterin Anna-Karoline Pongs-Laute erklärt. Alle Künstler arbeiten eigenständig und vollberuflich im Atelier, dessen Grundprinzip die selbstbestimmte und freie künstlerische Tätigkeit sei. Die gegründete Ateliergemeinschaft bilde allerdings einen geschützten Rahmen, den viele Künstler beneiden würden, erklärt Pongs-Laute. Neben der Ateliergemeinschaft gibt es auch eine Galerie der Schlumper in Hamburg. Derzeit haben im Atelier der Gemeinschaft 35 Künstler einen festen Arbeitsplatz, die ihre Werke in verschiedenen Ausstellungen auch außerhalb Hamburgs zeigen. Alle Werke der Ausstellung sind verkäuflich und kommen der Arbeit des Vereins zugute.



Die Ausstellung „Die Schlumper – Kunst aus Hamburg“ ist bis Ostern mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr in der Galerie Maribondo an der Findorffstraße 9 in Worpswede zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen

