Zwei Jahre hat er nach Bauten gesucht, sie beobachtet, hat tagelang über Stunden hinweg getarnt am Fuchsbau ausgeharrt, damit sich die Wildtiere an ihn gewöhnen – und nun hatte er Erfolg mit dieser Strategie. Dem 15-jährigen Mika Gottschewski gelang Ende April nur fünf Minuten mit dem Rad von zu Hause entfernt ein ungewöhnlich naher und seltener Schnappschuss der scheuen Raubtiere. Der junge Ritterhuder betreibt Naturfotografie schon seit seinem zwölften Lebensjahr – seit ihn sein Vater in die Geheimnisse einer Spiegelreflexkamera und die Grundlagen der Fotografie eingeweiht und er sich mit Rasenmähen die erste eigene Kamera zusammengespart hatte. Seither nutzt er jede freie Minute, um in der Natur neue Motive und Ideen zu entdecken. Nächstes Traummotiv des jungen Nachwuchsfotografen: Dachse.