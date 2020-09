Tablets für alle? Die Digitalisierung in den Schulen könnte auch an anderen Stellen ansetzen. (Julian Stratenschulte/dpa)

In Zeiten der Krise fällt es schwer, geduldig zu bleiben. Corona hat uns vor Augen geführt, dass wir anders leben, arbeiten, auch lernen müssen. Voraussetzung dafür – das hat der Lockdown gezeigt – ist ein hoher Digitalisierungsgrad. Denn wer zu Hause bleiben und von dort seine Arbeit machen soll, muss ans schnelle Netz angebunden sein. Mit dem Breitbandausbau kann es also gar nicht schnell genug gehen.

Geld ist ja da, vielerorts wird längst gegraben und über den Digitalpakt Schule stellt die Regierung immerhin fünf Milliarden Euro zur Verfügung, um die Bedingungen in den Bildungseinrichtungen zu verbessern. Schnell muss es auch dort gehen, das wissen vor allem die Lehrer, die vor den Sommerferien in verruckelten Videokonferenzen mit ihren Schülern über Goethes „Faust“ sprechen mussten. Aber schnell allein reicht nicht, es muss vor allem gut gemacht sein.

Zwar ist es einfach, Schülerinnen und Schüler einfach mal mit einem Tablet auszustatten. Das Land Bremen zum Beispiel hat gerade diesen Weg eingeschlagen. Noch wichtiger wäre es aber, einen Prozess in Gang zu bringen, der das Thema ganzheitlich angeht. Ein schnelles und stabiles WLAN-Netz in den Schulgebäuden ist da nur einer von mehreren Aspekten. Es gilt vor allem, ein Bewusstsein für den Bedarf, aber auch für die Möglichkeiten zu schaffen. Diese Herangehensweise beginnt nicht bei der Verteilung von Endgeräten, sondern setzt bei den Lehrern an. Sie sind die Multiplikatoren, sie müssen Begeisterung vorleben und neue Lösungen aufzeigen. Daher muss das Geld aus dem Pakt vor allem auch in sie und ihre Ausbildung investiert werden. Das dauert zwar länger als die Verteilung von Tablets, ist aber nachhaltiger.