Die Auszubildende Isabelle Schmidt lässt sich von Intensivschwester Stefanie Vauth testen. Insgesamt stehen acht Mitarbeiter zur Verfügung, die in die Handhabung der Schnelltests eingewiesen sind. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede/Hannover. Zumindest über die Weihnachtsfeiertage soll es bei den Regeln für private Treffen Ausnahmen geben. Zurzeit dürfen nur bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten zusammenkommen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil machte zwar am Donnerstag deutlich, dass einige der geplanten Lockerungen angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen zurückgenommen werden. Er stellte aber in Aussicht, dass Familientreffen vom 24. bis 26. Dezember für bis zu zehn Verwandte erlaubt bleiben sollen, Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit.

Viele Menschen werden dennoch bei diesen Weihnachtsfeiern ein mulmiges Gefühl haben. Was ist, wenn doch jemand das Virus in sich trägt und so möglicherweise Eltern oder Großeltern, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören, oder andere Verwandte ansteckt? Die relativ lange Inkubationszeit und die Möglichkeit, dass bei manchen die Krankheit ohne oder mit kaum spürbaren Symptomen verlaufen kann, erhöhen das Risiko einer Infektion. Eine letztendliche Sicherheit gibt es nicht, aber kurzfristige Schnelltests vor den Treffen können zumindest Gefahren minimieren.

Auch Holger Miehe hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man dazu beitragen kann, die Ansteckungsängste zum Weihnachtsfest zu verringern. Miehe ist Intensiv-Krankenpfleger und Pflegedienstleiter der Worpsweder Firma Curaer, die vor allem Beatmungspatienten, die zu Hause leben, versorgt. Er hat sich umgeschaut und sich den Zugriff auf ein großes Kontingent von Schnelltest gesichert. Diese bietet er zu freiwilligen Untersuchungen an. Interessierte können sich nach Anmeldung von geschulten Mitarbeitern zwischen Montag und Mittwoch, 21. bis 23. Dezember, im Worpsweder Büro der Firma testen lassen.

Bis zu 100 Tests täglich

Die Kosten betragen pro Teilnehmer 20 Euro. Sieben Euro hat Miehe davon für die Testkits selber und neun Euro für Personalkosten kalkuliert. Hinzu kommt pro Person eine Spende von vier Euro, die an die Worpsweder Music Hall gehen soll. Als Kooperationspartner zur Beschaffung der Testkits hat er die Hemberg-Apotheke im Künstlerdorf gewonnen, die von ihrem Anteil weitere zwei Euro pro Test an die Music Hall spenden will. „Es liegt ein Hygienekonzept vor und durch vorherige Terminvergabe gewährleisten wir größtmögliche Sicherheit“, macht Holger Miehe deutlich. Insgesamt acht Mitarbeiter seien für die Testabnahmen eingewiesen, rund 100 Personen könne man so pro Tag testen. Danach stoße man vor allen an räumliche Grenzen, wolle aber im Falle einer größeren Nachfolge kurzfristig weitere Teststellen einrichten.

Das Konzept sei schon mehrfach erprobt und führe dazu, dass keine Person, die sich testen lassen möchte, länger als wenige Minuten vor Ort sein müsse. Unter anderem testet der Pflegedienst wöchentlich rund 250 Bewohner und Mitarbeiter in den drei Standorten der Stiftung Leben und Arbeit im Worpsweder Johannishag, im Niels-Stensen-Haus in Worphausen und auf dem Parzival-Hof in Quelkhorn. Die verwendeten Testkits seien die sichersten auf dem Markt, berichtet Miehe. Der Hersteller garantiert eine Genauigkeit von 99,8 Prozent.

Miehe betont: „Der Hintergrund dieser Aktion ist unabhängig von den Bestimmungen der Bundes- oder Landesregierung und soll lediglich als zusätzliche Sicherheit dienen, an den Weihnachtsfeiertagen bei Zusammenkunft mehrerer Personen das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.“ Er habe sich zudem bemüht, das Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz für diese Aktion mit ins Boot zu holen, berichtet der Intensivpfleger. Dort lehnt man eine Unterstützung aber ab.

Landkreis hat Bedenken

Kreissprecher Jörn Stelljes macht deutlich, dass Schnelltests vorrangig für Bewohner, Besucher und Personal von Alten- und Pflegeeinrichtungen, medizinischem Personal, Mitarbeitenden aus Kita und Schule und Kontaktpersonen vorgehalten werden sollen. Auf Nachfrage betont er: „Damit dies sichergestellt werden kann, muss aktuell vermieden werden, dass vorhandene Testkapazitäten durch massenhafte private Tests ohne Anlass beeinträchtigt werden.“ Zudem handele es sich bei einem Schnelltest nur um eine Momentaufnahme, und ein negatives Testergebnis könne Menschen „in falscher Sicherheit wiegen“. Wichtiger sei es, seine Kontakte bewusst noch einmal zu minimieren.

Für diese Haltung hat Miehe kein Verständnis. „Das ist für mich an dieser Stelle nicht nachvollziehbar“, sagt er. Zumal es nach seiner Erfahrung problemlos möglich sei, große Mengen Testkits zu bekommen. „Wir haben uns dennoch entschieden, diese Aktion durchzuführen, da wir der Meinung sind, dass auch wir in dieser schweren Zeit damit ein Stück weit zur Sicherheit und Zufriedenheit beitragen können.“

Zur Sache

Test nur nach Anmeldung

Eine Anmeldung für die Corona-Schnelltests ist notwendig und kann über die E-Mail-Adresse ambulant@curaer.de oder unter der Rufnummer 04792/ 955 13 22 erfolgen. Die Telefonhotline ist ab Montag, 14. Dezember freigeschaltet und montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 13 Uhr erreichbar. Bei der Terminvergabe werden bereits Adressdaten abgefragt, sodass später beim Test möglichst kurze Warte- und Verweilzeiten entstehen. Die Tests werden dann im Curaer-Büro an der Hembergstraße 29a in Worpswede (ehemals Moorrübe oder Linnehus) durchgeführt. Die Ergebnisse gibt es rund 15 bis 20 Minuten darauf entweder per SMS, E-Mail oder Anruf.