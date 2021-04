Die Gemeinde bietet Bürgern, die an der Sitzung teilnehmen möchten, Corona-Schnelltests an – auf freiwilliger Basis und kostenlos. (Sebastian Gollnow/DPA)

Worpswede. Der Worpsweder Ausschusses für Umwelt, Planung und Infrastruktur tagt am Montag, 19. April, ab 19 Uhr im Rathaus an der Bauernreihe 1. Die Sitzung ist wie üblich öffentlich, es gibt Bürgerfragestunden. Besucher müssen sich an die gültigen Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie halten. Die Gemeinde Worpswede bietet Interessierten einen kostenlosen und freiwilligen Corona-Schnelltest an. Dieser Test kann im Rathaus abgeholt werden und ist für die Benutzung am Sitzungstag vorgesehen. Dieses Angebot sei freiwillig, betont die Verwaltung.

Auf der Tagesordnung stehen mehrere Bebauungspläne: Es geht dabei um einen Anbau an das Wohnhaus Bergstraße 21 und den Reiterhof Steffens, für den auch der Flächennutzungsplan geändert werden soll. Die Künstlerhäuser haben, wie berichtet, ihr Forum, einen temporär genehmigten Holzbau, wieder abgebaut und möchten ihn durch ein Kuppelzelt ersetzen. Auch dafür muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) legt zudem zwei Anträge vor: zum einem, um eine Machbarkeitsstudie für eine Ortentlastungsstraße in Auftrag zu geben, zum anderen zur Verkehrsberuhigung in der Bergstraße.