Der Tennis Club Lilienthal wird auch in diesem Jahr nicht auf seinen Schnuppertag verzichten. Es gibt ein Hygienekonzept. (Friso Gentsch)

Lilienthal. Der Tennis Club Lilienthal gibt Interessierten auch in diesem Jahr die Möglichkeit, den Verein, die Anlage und die Sportart näher kennenzulernen: Für Sonnabend, 20. Juni, ist auf den Plätzen am Sportpark ein Schnuppertag geplant, der den Hygiene-Anforderungen voll entspricht. „Niemand, der Interesse am Tennissport hat, sollte sich scheuen, vorbeizukommen. Wir setzen ein Konzept um, das gewährleistet, dass die Anlage sicher ist“, sagt Eva John, die als Sportwartin für den Leistungssport im Club zuständig ist. Derzeit ist der Club dabei, die genauen Uhrzeiten für den Schnuppertag zu klären.

Der Tennisverband und die Vereine sind auf die Corona-Bedingungen eingestellt: So bereitet sich der Tennis Club Lilienthal auf den Punktspielbetrieb vor, denn draußen darf auf der Grundlage eines vom Verband entworfenen Hygienekonzepts wieder gespielt werden. Die Halle dagegen bleibt vorerst noch tabu. Seit dem 19. März ist beim TCL wegen Corona kein Hallentennis mehr möglich. Der TCL wartet ab, bis die Freigabe vom Verband erfolgt. Bereits loslegen kann dagegen die Gastronomie auf der Tennis-Anlage: Das Bistro von Ribana Colar, so kündigt Eva John an, wird im Laufe dieser Woche ihre Türen nach der coronabedingten Schließung wieder öffnen.

An der Corona-Pandemie lag es auch, dass die anstehende Jahreshauptversammlung des Clubs zweimal verschoben werden musste. Sobald Zusammenkünfte größerer Art wieder erlaubt sind, sollen die 541 Mitglieder erneut eingeladen werden. Auf der Agenda steht unter anderem die Einführung eines Familientarifs, über die die Clubmitglieder abstimmen sollen. Der Verein soll dadurch noch familienfreundlicher werden. Abzusehen ist auch, dass es auf einigen Positionen zu personellen Veränderungen kommen wird. Als Schatzmeister wird sich Cord Evers zur Wahl stellen. Neue Jugendwartin wird Sabine Pein und Jüngstenwartin Alexandra Stüble, die zusammen mit Dino Zirwes zukünftig auch für das Nachwuchsteam verantwortlich sein soll – alles natürlich vorbehaltlich der Wahl durch die Mitglieder. Vakant bleibt der Posten des Vorsitzenden. Seit März 2019 steht der Club ohne Chef da. Handlungs- und Geschäftsfähigkeit sind davon nicht beeinträchtigt. „Wir arbeiten dran“, sagt Eva John.

Pläne gibt es auch für die Tennishalle: Im Juli sollen alle Felder inklusive der ehemaligen Badminton-Plätze, dem jetzigen vierten Hallenplatz, eine moderne, energiesparende und umweltschonende LED-Beleuchtung erhalten. Die Umstellung führt laut Eva John zu einer Stromersparnis von etwa 60 Prozent und die CO2-Belastung wird deutlich reduziert, bei gleichzeitiger Verbesserung der Lichtqualität. Es sollen komplett neue Lampen eingebaut werden und nicht nur Leuchtstoffröhren ausgetauscht werden. Im Herbst soll dann alles fertig sein.

Anlagen-Manager Paul Ostermeier wird die Umrüstung leiten und die Mitglieder zu einem Arbeitsdienst einladen. Aufgrund behördlicher Auflagen soll in diesem Zuge auch die Brandmeldeanlage erneuert werden. Insgesamt werden rund 50 000 Euro investiert. Das Bundesumweltministerium sowie der Landesportbund fördern das Ganze anteilig.